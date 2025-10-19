Νικητής Serie A 2025-26: Ανατροπή στις αποδόσεις τίτλου!⚽

Δραματικό φινάλε είχαμε πέρυσι στην Ιταλία, με τη Νάπολι τελικά να κατακτά το τέταρτο πρωτάθλημα στην ιστορία της και δεύτερο τα τελευταία τρία χρόνια. Μέχρι και την τελευταία αγωνιστική δεν είχε ξεκαθαρίσει ποιος θα σήκωνε το Σκουντέτο μιας και η Ίντερ ήταν σε απόσταση αναπνοής. Η τελική κατάταξη στη βαθμολογία ιταλίας έγραψε Νάπολι 82 βαθμούς, Ίντερ 81, παρόλο που οι δύο «μονομάχοι» έχαναν συνεχώς βαθμούς τις τελευταίες αγωνιστικές.

Η νέα σεζόν ξεκίνησε με πολλές αλλαγές στις ομάδες του ιταλικού πρωταθλήματος. Θα καταφέρει η Νάπολι να παραμείνει στην κορυφή και να κατακτήσει δεύτερο τίτλο στη σειρά για πρώτη φορά στην ιστορία της ή θα επιστρέψει η Ίντερ στην κορυφή;

Η Γιουβέντους έχει μείνει χωρίς πρωτάθλημα πέντε χρόνια, ενώ ποιος μπορεί να αφήσει έξω από τη συζήτηση την Μίλαν με ένα τέτοιο ξεκίνημα στη σεζόν; Η Novibet μάς προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξουμε τον επόμενο πρωταθλητή Ιταλίας.

Πρωταθλητής Serie A 2025-2026 στοίχημα

Πρώτοι οι «νερατζούρι»

Φαινόταν ότι εύκολα ή δύσκολα θα κατακτούσε το 21ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Κι όμως η Ίντερ με αλλεπάλληλες γκέλες έχασε το προβάδισμα της και εν τέλει και τον τίτλο. Σε μία σεζόν μάλιστα που μπορούσε να κάνει και το τρεμπλ, κατακτώντας δηλαδή τους δύο εγχώριους τίτλους αλλά και το Τσαμπιονς Λιγκ.

Η ήττα στον τελικό από την Παρί Σεν Ζερμέν (5-0) οδήγησε και στην απομάκρυνση του Σιμόνε Ινζάκι, τον οποίο αντικατέστησε ο Κρίστιαν Κίβου. Προς το παρόν, η Ίντερ «μπάλωσε» το κενό που δημιουργήθηκε τις πρώτες αγωνιστικές και πλέον βρίσκεται στο -1 από την πρωτοπόρο Μίλαν και πρώτη στη λίστα των φαβορί για τον τίτλο.

Ίντερ κατάκτηση Serie A 2025-26 2.75

Ποδοσφαιρική αναγέννηση;

Τεράστιος σύλλογος η Μίλαν, με βαριά ιστορία και πολλά τρόπαια. Αυτά δεν αρκούν όμως για να αναστηλώσουν μια ομάδα που πέρασε μια καταστροφική χρονιά. Εκτός Ευρώπης έμεινε, αφού έχασε στον τελικό Κυπέλλου από την Μπολόνια (0-1), ενώ στο πρωτάθλημα ήταν απογοητευτική.

Με την αρχή της νέας χρονιάς και τη Μίλαν να αφοσιώνεται μόνο στο πρωτάθλημα, όλοι περίμεναν μία καλύτερη εικόνα από την περσινή. Ωστόσο, η πρεμιέρα συνοδεύτηκε με εντός έδρας ήττα από τη νεοπροβιβασθείσα Κρεμονέζε (1-2) και τα παράπονα συνεχίστηκαν. Παρ’ όλα αυτά, οι παίκτες του Αλέγκρι δεν πτοήθηκαν και κερδίζοντας τα 5 από τα 6 επόμενα παιχνίδια, βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας και πλέον είναι και δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση.

Μίλαν κατάκτηση Serie A 2025-26 3.00

Πρώτη φορά μπακ του μπακ;

Εάν στην αρχή της περασμένης χρονιάς υπήρχαν λίγες πιθανότητες να σηκώσει το 4ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, τον χειμώνα με τις αποχωρήσεις των Όσιμεν και Κχαβαρατσέλια αυτές έγιναν ελάχιστες. Η Νάπολι όμως κατάφερε το αδιανόητο και με τον Αντόνιο Κόντε στο τιμόνι της πήρε έναν «παλικαρίσιο» τίτλο.

Ο Ιταλός τεχνικός ο οποίος έχει αναδειχθεί πρωταθλητής με τις Ίντερ και Γιουβέντους, έβγαλε τον καλύτερο εαυτό από τον Σκωτσέζο ΜακΤόμινεϊ, που τα γκολ του αποδείχθηκαν καθοριστικά για τους «παρτενοπέι» τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Όπως τελείωσε η προηγούμενη, έτσι άρχισε και η καινούργια χρονιά για τη Νάπολι. Με 5 νίκες στα 7 παιχνίδια βρίσκεται μαζί με τη Ίντερ στην 2η θέση της βαθμολογίας και το «όνειρο» για back to back «πληρώνει» 3.20 στα προγνωστικα σεριε α και αναμφίβολα τραβάει τα στοιχηματικά «βλέμματα».

Νάπολι κατάκτηση Serie A 2025-26 3.20

Στην πρωτεύουσα;

Ο Κλαούντιο Ρανιέρι άφησε το τιμόνι της Ρόμα στον Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι. Υπό την καθοδήγησή του, οι Ρωμαίοι έχουν ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν, μετρώντας πέντε νίκες και δύο ήττες, έχοντας παράλληλα και την καλύτερη άμυνα με μόλις τρία γκολ παθητικό.

Το θέμα είναι όμως η διάρκεια και αυτό θα αποδειχθεί όσο προχωράει η χρονιά. Αξίζει πάντως να ρίξει κανείς μία ματιά στο 19άρι της παρέας του Κώστα Τσιμίκα, τιμή που βρίσκουμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ρόμα κατάκτηση Serie A 2025-26 19.00

Πολλά τα πέντε χρόνια

Γιουβέντους και τίτλοι πάνε μαζί. Ή τουλάχιστον έτσι είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Μια χρονιά γεμάτη σκαμπανεβάσματα στο πρόγραμμα αγώνων και φέτος, αλλαγή προπονητή και εν τέλει μια αγχώδης εξασφάλιση θέσης στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η «Γηραιά Κυρία» του ιταλικού ποδοσφαίρου, δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι και προχώρησε σε αρκετές αλλαγές.

Με τον Ίγκορ Τούντορ να παραμένει στον πάγκο, είδαμε μία ανανεωμένη «Γιούβε». Ξεκινώντας τη σεζόν με 3/3 οι ελπίδες έφτασαν στα ύψη. Ωστόσο, ακολούθησαν 3 ισοπαλίες, μία ήττα και ξαφνικά η ομάδα από το Τορίνο υποχώρησε στην 7η θέση. Όπως και να ‘χει, το μέγεθος του συλλόγου με τα 36 πρωταθλήματα, αλλά και το «πρέπει» τού να πρωταγωνιστεί, τής δίνει ένα έξτρα κίνητρο για να εμπλουτίσει την τροπαιοθήκη της.

Γιουβέντους κατάκτηση Serie A 2025-26 21.00

Πρωταθλητής Serie A 2025-2026 αποδόσεις

