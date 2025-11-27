ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Σέντερ έκπληξη για τον Παναθηναϊκό!

Μακρινή ανάμνηση θυμίζει στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού η απογοητευτική εμφάνιση και η ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα με 86-68. Από εκείνο το βράδυ έχουν περάσει κάτι περισσότερο από 20 μέρες, αλλά η απόσταση μοιάζει πολύ μεγαλύτερη.

Άλλωστε, στο διάστημα που μεσολάβησε οι «πράσινοι» έκαναν το 4/4 στα προγνωστικά μπάσκετ απέναντι σε Παρί, Ρεάλ Μαδρίτης, Ντουμπάι και Παρτίζαν. Προφανώς για αυτή τη βελτίωση «ευθύνεται» η συνολική απόδοση της ομάδας, αν και υπάρχει σαφέστατα ένας X Factor.

Ο λόγος για τον Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία, αλλά από τα πρώτα του λεπτά με την πράσινη φανέλα διέψευσε τους πάντες. Εξάλλου, έκανε τη διαφορά στη θέση «5», όπου ο Παναθηναϊκός φέτος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τους τραυματισμούς.

Ο Λεσόρ παραμένει στα πιτς από την προηγούμενη σεζόν, ενώ Χολμς και Γιούρτσεβεν παραμένουν εκτός δράσης τις τελευταίες εβδομάδες. Βέβαια, ο Αταμάν δήλωσε πως όσο περνάει ο καιρός και ο Φαρίντ έχει γίνει ο «τερματοφύλακας» της άμυνας του «τριφυλλιού», έχουν ελαχιστοποιηθεί οι πιθανότητες να αποκτηθεί κι άλλος ψηλός.

Σε αυτό το σενάριο παίζει ρόλο και η παρουσία του Μήτογλου με ποιοτικά λεπτά στη θέση «5», κάτι που προσφέρει χρόνο συμμετοχής στον Σαμοντούροφ στο «4», με τον νεαρό άσο να έχει δείξει ψήγματα του πλούσιου ταλέντου του.

Εντούτοις, υπάρχει ένας παίκτης που έχουν «κυκλώσει» οι υπεύθυνοι της ομάδας και δεν αποκλείεται να γίνει η έκπληξη που ελάχιστοι περιμένουν. Ο λόγος για τον Ιμπού Μπαντζί, με τον 23χρονο Σενεγαλέζο να αγωνίζεται στην G League του NBA με τη φανέλα της Γκρίνσμπορο Σουόρμ.

Έχει εμπειρία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ (ξεκίνησε την καριέρα του από τη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα, ακολούθως έπαιξε στη Λέιδα, ενώ ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στην Τενερίφη), ενώ το κορμί του είναι ιδανικό για να υπερασπίζεται το καλάθι του Παναθηναϊκού.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει επίσημη κρούση από το «τριφύλλι», δεν πρέπει όμως να μας κάνει εντύπωση καμία εξέλιξη, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να έχει αποδείξει ότι κάνει οτιδήποτε χρειαστεί για να ενισχυθεί ο «Επτάστερος».

