Σενάριο – βόμβα για Ουναΐ και Παναθηναϊκό!

ounahi pao

Ο Παναθηναϊκός δίνει τις δικές του μάχες εντός και εκτός συνόρων, αλλά είναι σαφές πως τα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων ενδείκνυνται για να σχηματίσει ο Ράφα Μπενίτεθ καλύτερη εικόνα για ένα ρόστερ που δεν επέλεξε.

Ο Ισπανός τεχνικός είναι δεδομένο πως τον προσεχή Ιανουάριο θα ζητήσει 4-5 μεταγραφές και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα προγνωστικά είναι υπέρ του, με τον Γιάννη Αλαφούζο διατεθειμένο να βάλει βαθιά στην τσέπη το χέρι του.

Μία θέση στην οποία εντοπίζεται έλλειμμα, και ποσοτικό και ποιοτικό, είναι αυτή του κεντρικού χαφ. Τα κενά των Μαξίμοβιτς και Ουναΐ δεν καλύφθηκαν επαρκώς και τα αποτελέσματα φαίνονται στο χορτάρι.

Και αν ο Σέρβος δεν το κουνάει από το Ντουμπάι, δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο για τον Μαροκινό. Ο βιρτουόζος άσος, ο οποίος πρόλαβε να δείξει ψήγματα του σπουδαίου ταλέντου στη χώρα μας, δεν περνάει καλά στην Ισπανία, με τη Χιρόνα να βρίσκεται στιςτελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα και να κινδυνεύει με υποβιβασμό.

Ο 25χρονος θα περίμενε να έχει πιο κομβικό ρόλο στο ρόστερ των Καταλανών, αλλά όσο δεν συμβαίνει αυτό, δεν λείπουν οι δεύτερες σκέψεις σχετικά με το «τριφύλλι».

Στους «πράσινους» κρατούσε την… μπαγκέτα της μεσαίας γραμμής και το περιβάλλον τον έκανε να νιώθει ιδιαίτερα σημαντικός.

Μην αποκλείσετε λοιπόν το σενάριο επιστροφής στη χώρα μας (σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχουν γίνει ήδη επαφές σε πολύ καλό κλίμα), ενώ και το οικονομικό δεν θα αποτελέσει εμπόδιο.

Άλλωστε, μια πρόταση για δανεισμό τώρα και οψιόν αγοράς το καλοκαίρι με λιγότερα από τα 6 εκατομμύρια που δαπάνησαν οι Ισπανοί, αποτελεί εξέλιξη που θα ευνοήσει όλες τις πλευρές.

