Σενάριο – φωτιά για Φρανσίσκο και Παναθηναϊκό!

Μπορεί τώρα να ξεκινάει το… καλό στη Euroleague, αλλά οι μεγάλες ομάδες ήδη προετοιμάζονται και για την επόμενη σεζόν. Άλλωστε, από τώρα ξέρουμε και τα ονόματα που θα τις απασχολήσουν πιο πολύ.

Και σε αυτά περίοπτη θέση έχει και αυτό του Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο γκαρντ της Ζαλγκίρις, που έχει περάσει και από τη χώρα μας, κάνει φανταστική σεζόν στο Κάουνας και ίσως σύντομα να επιστρέψει στα μέρη μας.

Έχει συνδεθεί με τον Ολυμπιακό, όμως για την περίπττωσή του… καραδοκεί και ο Παναθηναϊκός. Μόνο αδιάφορος δεν περνάει στο «τριφύλλι» ο Γάλλος και, παρ’ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο, δεν αποκλείεται οι «πράσινοι» να κάνουν την κίνησή τους για να τον αποκτήσουν. Βάζοντας, μάλιστα, βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Πολλά, πάντως, θα εξαρτηθούν και από την επιθυμία του ίδιου του Φρανσίσκο που όχι άδικα έχει βλέψεις να περάσει και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σε περίπτωση που έχει κάτι καλό στα χέρια του από το NBA.