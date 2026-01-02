Σέλτικ – Ρέιντζερς αποδόσεις: ⚔«Old Firm» με σούπερ στοιχήματα🔥

Οι δύο δυνάστες του σκωτσέζικου πρωταθλήματος συγκρούονται αυτό το Σάββατο (03/01, 14:30). Δύο σύλλογοι που αθροιστικά έχουν κερδίσει 110 πρωταθλήματα δίνουν προσφέρουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ματς στο κουπόνι. Σέλτικ και Ρέιντζερς, σε μια σεζόν που η κυριαρχία τους αμφισβητείται μετά από περίπου 40 χρόνια, θα λύσουν τις διαφορές τους σε άλλο ένα «Old Firm» ντέρμπι.

Το αποψινό ραντεβού τους θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμο για τη συνεχεία. Σε περίπτωση ήττας της γηπεδούχου, κινδυνεύει να μείνει έως και έξι βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Χαρτς στη βαθμολογία Πρέμιερ Σκωτίας. Αντίστοιχα η φιλοξενούμενη μπορεί να μείνει εννέα. Κόουτς Νανσί και κόουτς Ρολ θα τα δώσουν όλα για την 172η νίκη της ομάδας τους στα μεταξύ τους ντέρμπι (συνολικό ρεκόρ 171-106-171).

ΣΕΛΤΙΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1.80 5.00

Σέλτικ – Ρέιντζερς αποδόσεις

Παρακάτω ακολουθούν οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες για τη σπουδαία αναμέτρηση της Σέλτικ με τη Ρέιντζερς. Μην ξεχάσετε επίσης να ρίξετε μια ματιά στις αγορές των γκολ.

ΣΕΛΤΙΚ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1.85 4.00 3.60

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL 1.62 2.25 1.56 2.30

Σέλτικ – Ρέιντζερς ειδικά στοιχήματα

Από ένα τόσο ουσιώδες και κρίσιμο ματς δεν θα έλειπαν οι ειδικές επιλογές για στοίχημα. Δείτε παρακάτω τι ξεχωρίσαμε σε αυτή την… πιπεράτη ενότητα.

ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1 2.25

OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 3.50

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.85

Γ. ΤΣΕΡΜΙΤΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 5.30

Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + ΣΥΝΟΛΙΚΑ OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 4.30

Σέλτικ – Ρέιντζερς κανάλι

Από το πρόγραμμα tv του Cosmote Sport 2HD θα μεταδοθεί η αναμέτρηση (03/01, 14:30), ενώ πάντα υπάρχει και η δυνατότητα Live Streaming από την Kingbet, παρoύσα πάντα στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!