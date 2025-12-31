Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (01/01)

Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι live stream στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής για την Premier League.

Δεν θα λέγαμε ψέματα αν πούμε ότι μιλάμε για το πιο δυνατό ματς της αγωνιστικής στο πρόγραμμα αγώνων. «Μαυρόγατες» και «πολίτες» θα «κονταροχτυπηθούν» στο «Στάδιο του Φωτός» κυνηγώντας το τρίποντο και έτοιμες να προσφέρουν θέαμα.

Ποιο κανάλι δείχνει Σάντερλαντ εναντίον Μάντσεστερ Σίτι;

Το Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του Novasports Premier League.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι Πέμπτη 1 Ιανουαρίου – 22:00 Novasports Premier League

Πώς θα δω Live Streaming το Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).