Σάλος στην Αγγλία, μπλεγμένος για παράνομο στοιχηματισμό ο ιδιοκτήτης της Μπράιτον!

μπράιτον παράνομο στοίχημα

Μία ακόμη υπόθεση για παράνομο στοίχημα έρχεται στην επιφάνεια, από το Νησί. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως ο ιδιοκτήτης της Μπράιτον διαχειριζόταν ένα μυστικό κύκλωμα 650 εκατομμυρίων ευρώ (!), το οποίο ήταν υπεύθυνο για παράνομα πονταρίσματα.

Πρόκειται για τον Τόνι Μπλουμ, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, έχει στην κατοχή του ιδιόκτητα αγωνιστικά άλογα και ένα σεβαστό ποσοστό στη Χαρτς.

Όπως μάλιστα αναφέρει και σχετικό δημοσίευμα του athletiko.gr: «Ο Ντάντφιλντ λέει ότι είχε συμφωνήσει για “να τοποθετεί στοιχήματα σε αθλητικές διοργανώσεις, κυρίως ποδοσφαιρικούς αγώνες”, χρησιμοποιώντας “μυστικούς, εξωτικούς” offshore λογαριασμούς που ανήκαν στον Κότρελ. Οι αποδείξεις που παρουσιάζει ο Ντάντφιλντ φέρονται να περιλαμβάνουν στοιχήματα σε αγώνες της Premier League που ενδέχεται να συνδέονται με την ομάδα του Μπλουμ.»

Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, φαίνεται πως το εν λόγω κύκλωμα έκανε χρήση λογαριασμών που ανήκαν σε γνωστούς αθλητές, επιχειρηματίες και ποδοσφαιριστές, με τα κέρδη να ανέρχονται άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι δικηγόροι του 55χρονου θα απορρίψουν, όπως αναμένεται, οποιαδήποτς κατηγορία για παράνομο στοιχηματισμό. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση θα απασχολήσει για ένα διάστημα την αγγλική ποδοσφαιρική – και μη – επικαιρότητα.

