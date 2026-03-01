Ρόμα – Γιουβέντους ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (01/03)

Ρόμα – Γιουβέντους live stream για τη Serie A.

Ποιο κανάλι δείχνει Ρόμα εναντίον Γιουβέντους;

Το Ρόμα – Γιουβέντους live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 1 Μαρτίου (21:45) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του Cosmote Sport 3 HD.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Ρόμα – Γιουβέντους Κυριακή 1 Μαρτίου (21:45) Cosmote Sport 3 HD

Πώς θα δω Live Streaming το Ρόμα – Γιουβέντους;

