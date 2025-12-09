Ρεάλ – Σίτι Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (10/12)

Ρεάλ – Σίτι live stream στο πλαίσιο της 6ης «στροφής» του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ό,τι καλύτερο θα βρείτε στο πρόγραμμα αγώνων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης αποτελεί αυτή η αναμέτρηση.

Η «βασίλισσα» του Τσάμπι Αλόνσο και οι «πολίτες» του Γκουαρδιόλα υπόσχονται μια μονομαχία αντάξια των ονομάτων τους.

Ποιο κανάλι δείχνει Ρεάλ εναντίον Σίτι;

Το Ρεάλ – Σίτι live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 2HD καθώς και από την ελεύθερη τηλεόραση μέσω του MEGA.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Ρεάλ – Σίτι Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου – 22:00 COSMOTE SPORT 2HD – MEGA

Πώς θα δω Live Streaming το Ρεάλ – Σίτι;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Ρεάλ – Σίτι καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).