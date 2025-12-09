Ρεάλ – Σίτι Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (10/12)
Ρεάλ – Σίτι live stream στο πλαίσιο της 6ης «στροφής» του Τσάμπιονς Λιγκ.
Ό,τι καλύτερο θα βρείτε στο πρόγραμμα αγώνων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης αποτελεί αυτή η αναμέτρηση.
Η «βασίλισσα» του Τσάμπι Αλόνσο και οι «πολίτες» του Γκουαρδιόλα υπόσχονται μια μονομαχία αντάξια των ονομάτων τους.
Ποιο κανάλι δείχνει Ρεάλ εναντίον Σίτι;
Το Ρεάλ – Σίτι live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 2HD καθώς και από την ελεύθερη τηλεόραση μέσω του MEGA.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|Ρεάλ – Σίτι
|Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου – 22:00
|COSMOTE SPORT 2HD – MEGA
Πώς θα δω Live Streaming το Ρεάλ – Σίτι;
Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Ρεάλ – Σίτι καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).
|ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
|LIVE STREAMING
|Novibet Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Bet365 Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Stoiximan Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Pamestoixima.gr Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Elabet Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Fonbet Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ