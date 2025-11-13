O Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα σε livestreaming* ζωντανά ΕΔΩ.

Ημερομηνία έναρξης: 13/11

Ώρα έναρξης: 21:45

Γήπεδο: Movistar Arena

Live Streaming: ΕΔΩ

Κανάλι: NovaSports Prime

Ρεάλ – Παναθηναϊκός Live Streaming 13/11

Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν εκτός έδρας την Παρί και μετά από ένα πολύ δυνατό ματς κατάφεραν να επικρατήσουν με 101-95. Μετά από αρκετές αναμετρήσεις το «τριφύλλι» βρήκε λύσεις και από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ρεκόρ του σε 6-4.

Με τον νεοφερμένο Φαρίντ να μπαίνει στο γήπεδο με τεράστιες ορέξεις, ο ΠαναθηναΪκός μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστικός και να μείνει κοντά στο σκορ. Όλα αυτά σε ένα διάστημα όπου η Παρί ήταν πάρα πολύ εύστοχη, έχοντας 5/12 τρίποντα, την ίδια ώρα που οι «πράσινοι» είχαν 8/13 βολές. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 28-27 υπέρ της Παρί.

Το δεύτερο δεκάλεπτο εξελίχθηκε ιδανικά για τους «πράσινους», καθώς η μαγική εμφάνιση του Κώστα Σλούκα οδήγησε την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στο να τρέξει σερί 10-0 μετατρέποντας το 32-30 σε 32-40 το οποίο έγινε επιμέρους 17-4 για το +11 του «τριφυλλιού» (36-47) λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου (43-52).

Με την έναρξη του 2ου μέρους η Παρί μπήκε στο παρκέ έχοντας περισσότερη ενέργεια, φέρνοντας πάνω-κάτω το παιχνίδι με επιμέρους σκορ 20-9. Το 3ο δεκάλεπτο έκλεισε με τις δύο ομάδες ισόπαλες (72-72), καθώς οι Γάλλοι είχαν επιβάλει τον δικό τους πολύ γρήγορο ρυθμό.

ΡΕΑΛ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Live Streaming (13/11)

Με τον ίδιο ρυθμό συνέχισε η Παρί και στο τελευταίο δεκάλεπτο, σκοράροντας 4 διαδοχικά τρίποντα και παίρνοντας διαφορά 5 πόντων (84-79). Βέβαια, ο Παναθηναϊκός βρήκε και πάλι τον τρόπο να πάρει κεφάλι στο σκορ με πρωταγωνιστές τους Σορτς και Μήτογλου και στο τέλος της μέρας ήταν αυτός που χαμογέλασε, επικρατώντας με 95-101.

Κορυφαίοι από το «πράσινο» στρατόπεδο ήταν οι Ντίνος Μήτογλου (17 π., 5 ριμπ., 2 ασίστ, 2 κλεψ., 1 μπλοκ), Κέντρικ Ναν (20 π., 4 ριμπ., 6 ασίστ, 1 κλεψ.), Κένεθ Φαρίντ (17 π., 10 ριμπ., 1 ασίστ) και ο Κώστας Σλούκας (11 π., 3 ριμπ., 7 ασίστ).

«Προσπαθήσαμε πολύ για να κερδίσουμε την Παρί, γιατί έπαιξαν εξαιρετικά. Επιτίθονταν στο καλάθι στα 5 δευτερόλεπτα, έβαλαν μεγάλα σουτ και πολλοί μπορούν να σουτάρουν. Επιθετικά παίξαμε καλά, μοιράσαμε τη μπάλα, βρήκαμε καλές προϋποθέσεις για σουτ, αλλά δείξαμε θέληση, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις την Παρί, ειδικά στην έδρα της που παίζουν με αυτό το τέμπο.

Ο Φαρίντ συνείσφερε πολύ, μετά από μόνο μια προπόνηση. Έφτασε την Κυριακή. Αλλά στο μπάσκετ χρειάζεσαι έναν πραγματικό σέντερ που θα προστατεύει το καλάθι. Οπότε σήμερα μας βοήθησε πολύ. Και επιθετικά με το ρολάρισμά του στα πικ εν ρολ δημιουργούσε χώρους. Μας έδωσε αυτό που μας έλειπε στα τελευταία παιχνίδια και ελπίζω αυτή η νίκη να δώσει ψυχολογία στην ομάδα και συνεχίζουμε», δήλωσε μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο κόουτς Αταμάν.

Όσον αφορά το Ρεάλ – Παναθηναϊκός, ο Τούρκος τεχνικός μιλώντας στο πλαίσιο της Media Day αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής, στους Φαρίντ και Σορτς, αλλά και στο πρόσωπο που έχουν δείξει μέχρι στιγμής τα γκαρντ του. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε:

Για το παιχνίδι με την Παρί: «Συνεχίζουμε τα ταξίδια μας στα εκτός έδρας παιχνίδια. Σε έξι ματς μετράμε τρεις νίκες, που είναι καλό ποσοστό. Το παιχνίδι με την Παρί ήταν πολύ σημαντικό γιατί είναι πολύ δύσκολο να την κερδίσεις ειδικά στην έδρα της, γιατί παίζουν καταπληκτικό επιθετικό μπάσκετ, με τρανζίτιον.

Είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις και δεν μπορώ να πω ότι τους σταματήσαμε πολύ καλά, αλλά ήμασταν έξυπνοι στην επίθεση και ελέγξαμε πολύ καλά το παιχνίδι και ακόμα και στην τελευταία περίοδο που χάσαμε κάπως τον έλεγχο, δείξαμε χαρακτήρα και επιστρέψαμε σαν ομάδα. Νομίζω ότι δικαιούμασταν τη νίκη, με την προσπάθεια που καταβάλαμε και φτάσαμε στη νίκη».

Real – Panathinaikos Live Streaming

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη: «Χθες είχαμε συνεισφορά από πολλούς παίκτες και ελπίζω στη Μαδρίτη να συνεχίσουμε έτσι».

Για τον Κένεθ Φαρίντ: «Είναι έμπειρος παίκτης, πολύ θετικός. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν πως ο χαρακτήρας του είναι μαχητικός και θετικός. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ικανότητά του. Έχει σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ. Έχει παίξει εναντίον μου το 2014, όταν ήταν στην Team USA με συμπαίκτες όπως ο Στεφ Κάρι.

Έχει την ικανότητα και του αρέσει η ομάδα. Τέτοιοι παίκτες λατρεύουν την ατμόσφαιρα της Euroleague, οπότε ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει έτσι. Έδωσε σημαντική συνεισφορά σε εμάς, πράγματα που μας έλειψαν μετά τους τραυματισμούς του Ματίας, του Χολμς και του Γιουρτσεβέν».

Για την εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς: «Δεν είναι έκπληξη για μένα. Όλοι οι παίκτες δεν είναι ρομπότ. Έχουν συναισθήματα. Ο Σορτς είχε σπουδαίο παρελθόν στην Παρί και χθες στο τελευταίο 5λεπτο έδειξε χαρακτήρα και έδειξε πως ήταν σημαντικός επιθετικά για να κινηθεί η ομάδα.

Είναι παίκτης-νικητής και ελπίζω να συνεχίσει έτσι και στην Αθήνα, με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το παιχνίδι του έδωσε αυτοπεποίθηση. Δεν είναι στο 100%, είχαμε κάποια θέματα με τη χημεία της ομάδας, αλλά παίζοντας περισσότερα παιχνίδια και με έναν σέντερ και με τους παίκτες που επιστρέφουν (Χολμς, Γιουρτσεβέν) θα είναι ακόμα καλύτερος».

Για την εικόνα των περιφερειακών του: «Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να πω ότι ο Σλούκας μας έδωσε τρομερή συνεισφορά στο πρώτο ημίχρονο. Κρατήσαμε το παιχνίδι υπό τον έλεγχό μας από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι, με τις ασίστ και τους πόντους του. Στο σύστημά μου με τον Σλούκα όλα είναι πιο άνετα.

Πιστεύω ότι χθες ο Σορτς στο τέλος του αγώνα και ο Γκραντ έπαιξε καλύτερα από τα προηγούμενα παιχνίδια, αν και δεν έφτασε στο επίπεδο των προηγούμενων 2 ετών. Οι 27 ασίστ είναι κάτι σημαντικό, ειδικά για τον Ναν που δεν έκανε πολλές ντρίμπλες και αυτό ήταν το κλειδί για να σκοράρει στο παιχνίδι αυτό». Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ (κάνεις εγγραφή και μετά την πρώτη κατάθεση βλέπεις όλη την Ευρωλίγκα δωρεάν*).