🔥Προσφορές* που δεν έχουν προηγούμενο στο Μίλαν – Νάπολι💣

Δεύτερη διαδοχική ημέρα που το πρόγραμμα αγώνων στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα γίνεται ακόμα πιο πλούσιο από κάποιο σπουδαίο ντέρμπι.

Αυτή τη φορά φύγαμε για Ιταλία όπου αναμετρώνται Μίλαν και Νάπολι, στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής.

Οι «ροσονέρι» επιχειρούν ένα νέο ξεκίνημα και για την ώρα τα πηγαίνουν πολύ καλά, αφού την ήττα της πρεμιέρας από την Κρεμονέζε ακολούθησαν τρεις νίκες στη σειρά, δίχως μάλιστα να παραβιαστεί η εστία τους.

Στην αντίπερα όχθη, οι «παρτενοπέι» είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το απόλυτο στις πρώτες τέσσερις «στροφές». Μπορεί να έχασαν στο Μάντσεστερ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, αλλά εντός συνόρων έχουν βάλει πλώρη για το δεύτερο διαδοχικό πρωτάθλημα.

Μίλαν – Νάπολι με τις καλύτερες προσφορές*

Ματς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν και πληθώρα από στοιχηματικές προσφορές* ώστε να συνδυάσεις την παρακολούθησή του με στοίχημα.

Εξάλλου, το kingbet.net σε συνεργασία με τις στοιχηματικές εταιρίες, προσφέρει τα κορυφαία έπαθλα της αγοράς με φόντο τη συνάντηση των δύο κορυφαίων ομάδων στο ελληνικό ποδόσφαιρο, από άποψη τίτλων.

Δεν γίνεται λοιπόν να μην συνδυάσεις τον σπουδαίο αγώνα με COSMOTETV αλλά και 310 δώρα* μόνο για σένα.

Παράλληλα, με 4000 δώρα* να γίνονται δικά σου με ένα κλικ, μόνο κερδισμένος μπορείς να βγεις.

Βέβαια, πώς να αφήσεις τα 1005 δώρα* με ένα κλικ, αλλά και τα έπαθλα* που περιέχει η πιο ισχυρή προσφορά γνωριμίας;

Επίσης, στο ημίχρονο η ώρα θα περάσει… νεράκι με τα 65 δώρα* αποκλειστικά για σένα!

Τέλος, για να αισθανθείς δυνατός και έτοιμος για τη μεγάλη βραδιά, τσέκαρε και τα ασυναγώνιστα promo codes*!