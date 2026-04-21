Πόσο κοντά είναι ο Πέδρο Μαρτίνς με τον Παναθηναϊκό;

Δεν είναι πολλοί οι προπονητές που οποιαδήποτε στιγμή της καριέρας τους έκαναν το δρομολόγιο από τα «ερυθρόλευκα» στα «πράσινα» ή αντίστροφα. Και ίσως σύντομα ο Πέδρο Μαρτίνς να μπει σε αυτή την ιδιαίτερη λέσχη.

Ο Πορτογάλος με τα καταπληκτικά πράγματα που έκανε στη θητεία του στον Ολυμπιακό έχει φτιάξει για τα καλά το όνομά του στην Ελλάδα και πλέον το βλέπει πολύ ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού. Η εικόνα του «τριφυλλιού» δεν… αλλάζει και πλέον είναι πολύ πιθανό να αλλάξει ο άνθρωπος στον πάγκο του.

Το μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ είναι στον αέρα και οι άνθρωποι του συλλόγου σκέφτονται πολύ σοβαρά να τον αντικαταστήσουν με τον Πέδρο Μαρτίνς.

Αυτή τη στιγμή για την ακρίβεια, ο Πορτογάλος είναι το απόλυτο φαβορί για να αναλάβει το «τριφύλλι» και βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή του στην Ελλάδα. Παρότι το συγκεκριμένο σενάριο έχει γίνει αρκετές φορές αντικείμενο φημολογίας.

Ο… καπνός, πάντως, τούτη τη φορά δείχνει πιο πυκνός από ποτέ.

Ο Μαρτίνς «τικάρει» όλα τα κουτάκια του Παναθηναϊκού, που αναζητά έναν προπονητή με εμπειρία πρωταθλητισμού, σαφή ποδοσφαιρική ταυτότητα αλλά και προσωπικότητα.

Δεν αποκλείεται, λοιπόν, να δούμε τον 55χρονο ξανά στα μέρη μας. Αλλά με διαφορετικά… χρώματα.