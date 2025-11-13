Πολωνία – Ολλανδία Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (14/11)

Πολωνία – Ολλανδία live stream στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του 7ου γκρουπ για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η φιλοξενούμενη έχει προβάδισμα για την πρώτη θέση του ομίλου, με τη διαφορά στο +3 από τη γηπεδούχο. Με νίκη εδώ οι «οράνιε» ουσιαστικά κλείνουν το εισιτήριό τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Σπουδαία σύγκρουση στο πρόγραμμα αγώνων, ωστόσο υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί.

Ποιο κανάλι δείχνει Πολωνία εναντίον Ολλανδία;

Το Πολωνία – Ολλανδία live streaming θα λάβει χώρα την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου (21:45) και θα μεταδοθεί από το Novasports 1HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Πολωνία – Ολλανδία Παρασκευή 14 Νοεμβρίου – 21 :45 Novasports 1HD

Πώς θα δω Live Streaming το Πολωνία – Ολλανδία;

