Ποιος είναι έτοιμος να φύγει τον Γενάρη από τον Ολυμπιακό;💥

Οι φήμες και η σκληρή πραγματικότητα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.

Ήταν από τις πρώτες μεταγραφές Ολυμπιακός. Και υπήρχε λόγος. Και την εμπειρία έχει και την κλάση και μπορούσε να παίξει σε αρκετές θέσεις πίσω από τον φορ.

Μιλάμε για παίκτη που έχει και 16 συμμετοχές στο Τσάμπιονς Λιγκ, άλλες 8 στο Γιουρόπα κι άλλες 9 στο Κόνφερενς. Γενικά είναι ένα παιδί με τεράστια εμπειρία που ήθελε και τέτοια στα αποδυτήρια ο Μεντιλίμπαρ.

Έχουμε φτάσει Δεκέμβριο, όμως και ο Καμπελά, περι ου ο λόγος, έχει παίξει σε 9 ματς και συνολικά 348 λεπτά. Δηλαδή σχεδόν 38 λεπτά ανά παιχνίδι.

Σε αυτά τα 9 ματς έχει δώσει μόλις ασίστ και οι περισσότεροι τον θυμούνται από το πέναλτι που δεν πήρε στο ματς με τον Παναθηναϊκό. Ο Μεντιλίμπαρ δεν τον δήλωσε ούτε στην ευρωπαϊκή λίστα και με δεδομένο ότι δύσκολα θα συνεχίσει στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός, ο Ισπανός τεχνικός θα θέλει να μειώσει το ρόστερ του για να μπει στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.

Βέβαια ο Ολυμπιακός δεν θα τον διώξει τον Γάλλο, αλλά προφανώς θα γίνει μια κουβέντα μαζί του, ώστε να βρει ομάδα και να συνεχίσει κάπου άλλου την καριέρα του και να την κλείσει όπως αυτός την ονειρεύεται.

Τι θα γίνει δεν το ξέρω. Προφανώς ο Καμπελά απολαμβάνει την ζωή στην Ελλάδα, αλλά και ο Ολυμπιακός θα ήθελε παίκτες πιο ενεργούς στην ομάδα και σίγουρα να μην έχει ποδοσφαιριστές που θα τους έχει που θα πληρώνει.

Οπότε αν βρεθεί η χρυσή τομή ο Καμπελά μάλλον θα αποτελέσει παρελθόν για τον Ολυμπιακό και μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Γιαζίτζι ο οποίος πάντως κάθε φορά που παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, δίνει λύσεις στους ερυθρόλευκους. Και για τους δύο πάντως υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες των χωρών τους.