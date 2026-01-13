Παρτιζάν – Ολυμπιακός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (14/01)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την «πληγωμένη» Παρτιζάν στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχτηκαν την Μπάγερν Μονάχου παίρνοντας μία εύκολη νίκη στο πρόγραμμα αγώνων με 95-80.

Οι Πειραιώτες παρουσιάστηκαν σοβαροί, έπαιξαν κατά διαστήματα καλό μπάσκετ και επικράτησαν άνετα χωρίς να σπαταλήσουν πολλές δυνάμεις. Για ένα ακόμη ματς ξεχώρισαν στο κουπόνι ΟΠΑΠ οι Βεζένκοφ (25 π., 3 ριμπ., 4 ασίστ, 1 κλεψ.), Μιλουτίνοφ (14 π., 8 ριμπ., 2 ασίστ, ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου (10 π., 2 ριμπ., 4 ασίστ, 1 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Παρτιζάν εναντίον Ολυμπιακός;

Το Παρτιζάν – Ολυμπιακός live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου (20:30) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παρτιζάν – Ολυμπιακός Τετάρτη 14 Ιανουαρίου – 20:30 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Παρτιζάν – Ολυμπιακός;

