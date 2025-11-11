Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο Παρίσι για να αντιμετωπίσει την Παρί, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα σε livestreaming* ζωντανά ΕΔΩ.

Ημερομηνία έναρξης: 11/11

Ώρα έναρξης: 22:00

Γήπεδο: AccorHotels Arena

Live Streaming: ΕΔΩ

Κανάλι: NovaSports Prime

Παρί – Παναθηναϊκός Live Streaming 11/11

Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στη Σερβία για να αντιμετωπίσουν τον φορμαρισμένο Ερυθρό Αστέρα και μετά από μία κάκιστη εμφάνιση γνώρισαν την ήττα με 86-68. Αυτή ήταν η 3η διαδοχική εκτός έδρας ήττα της ομάδας του κόουτς Αταμάν, όμως αυτή τη φορά ήταν κάκιστη και η εμφάνιση του «τριφυλλιού».

Η πρώτη περίοδος ήταν αρκετά κακή για τον Παναθηναϊκό. Ναι μεν οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στον τομέα τον ριμπάουντ, μαζεύοντας αρκετά επιθετικά ριμπάουντ και ανανεώνοντας πολλές επιθέσεις τους, ωστόσο την ίδια ώρα ήταν απελπιστικά άστοχοι (0/10 τρίποντα και 0 ασίστ). Στο ίδιο διάστημα οι Σέρβοι έκαναν τα… βασικά παίρνοντας προβάδισμα 8 πόντων (20-12)

Μάλιστα, ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και στο 2ο δεκάλεπτο, εκμεταλλεύτηκε την κατάρρευση του Παναθηναϊκού και έκανε… πάρτι. Ο κόουτς Αταμάν μην έχοντας διαθέσιμο κάποιον κλασικό σέντερ προσπάθησε να ανακατέψει την τράπουλα, χωρίς ωστόσο να βρει μία συνταγή 5αδα που μπορεί να φανεί ανταγωνιστική. Το αποτέλεσμα ήταν να φτάσει στο 17’ ο δείκτης του σκορ στο +22 για τους Σέρβους (42-20). Από τη μεριά τους οι «πράσινοι» με επιμέρους σκορ 4-12, κατάφερε να μειώσει λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου (46-32).

Ακριβώς ίδια η εικόνα και με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ που είχε αρχίσει να βρίσκει στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου μέρους, με αποτέλεσμα ο Ερυθρός Αστέρας να αρχίσει και πάλι να ανεβάζει τη διαφορά (51-32 στο 23′), φτάνοντας έως και το +28 (65-37) στο 28′), έχοντας εξαφανίσει τον Παναθηναϊκό.

Στην τελευταία περίοδο οι Σέρβοι έριξαν τον ρυθμό, ελέγχοντας διαρκώς το ματς και διατηρώντας τη διαφορά κοντά στους 20 πόντους. Με τον Κέντρικ Ναν να έχει αποβληθεί με πέντε φάουλ (είχε 7 λάθη και 2/7 εντός παιδιάς), ο Παναθηναϊκός πάλευε μόνο με τους Οσμάν και Σλούκα, οι οποίοι βοήθησαν αρκετά να πέσει η διαφορά στους 13 πόντους (74-61 στο 36′), όμως ήταν ήδη αργά. Μοναδικοί διακριθέντες ο Νίκος Ρογκαβόπουλος (12 π., 4 ριμπ., 2 ασίστ), ο Κώστας Σλούκας (16 π., 4 ριμπ., 2 ασίστ) και ο Τσέντι Οσμάν (14 π., 5 ριμπ., 1 κλεψ., 1 μπλοκ).

ΠΑΡΙ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Live Streaming (11/11)

«Ξεκινήσαμε το παιχνίδι με απαίσια επίθεση και τραγικά λάθη κάναμε 0 τρίποντα. και μετά χάσαμε τον έλεγχο του παιχνδιού δίνοντας τους τον έλεγχο. Στο τελευταίο δεκάλεπτο κάποιοι παίκτες έβγαλαν χαρακτήρα και δεν δέχτηκαν να είναι μεγάλη αυτή η ήττα, προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε, όμως κάναμε κάποια λάθη και χάσαμε το παιχνίδι», δήλωσε αρχικά ο κόουτς Αταμάν και εν συνεχεία πρόσθεσε:

Για τον Ναν: «Στην διάρκεια της σεζόν οι παίκτες έχουν περιόδους που κάνουν κακές εμφανίσεις. Δεν είναι σε καλή φόρμα τώρα. Σε κάποια άλλα ματς, στην Πόλη στο ματς που κερδίσαμε, δεν αντέδρασε στο ματς. Σήμερα ήταν εκτός ματς. Αυτό συμβαίνει. Δεν αμφισβητεί κανείς την ποιότητά του. Ήταν κακή βραδιά για αυτόν και τον κρατήσαμε εκτός».

Για τον Σορτς: «Δεν ξέρω ακόμα, μπορεί να είναι λάθος μας ή λάθος του, αλλά μέχρι στιγμής κατά 90% δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν ξέρω τίποτα για τις φήμες».

Από τη μεριά του ο αρχηγός Κώστας Σλούκας δήλωσε: «Η εικόνα μας είναι πάρα πολύ κακή. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολο στο σύγχρονο μπάσκετ να παίζεις χωρίς ψηλό σε τέτοιες έδρες και με τόσο καλές ομάδες. Απλά η εικόνα μας σε κάθε παιχνίδι, και στο προηγούμενο ήταν πολύ κακή εικόνα στο τρίτο δεκάλεπτο.

Σήμερα στο πρώτο ημίχρονο κακή εικόνα, αστοχία και δεχόμασταν εύκολα καλάθια. Είναι μία κακή περίοδος που πρέπει να βγούμε δυνατοί. Εγώ πραγματικά σήμερα ντράπηκα για την εικόνα μας. Γι’ αυτό στο τελευταίο δεκάλεπτο προσπάθησα με ό,τι είχα και δεν είχα να μειώσω το σκορ. Ντρέπομαι ως αρχηγός για αυτήν την εικόνα και υπόσχομαι ότι θα τη βελτιώσουμε».

Paris – Panathinaikos Live Streaming

Όσον αφορά το Παρί – Παναθηναϊκός, ο κόουτς Αταμάν μιλώντας στο πλαίσιο της Media Day αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους επερχόμενους αγώνες και στον νεοφερμένο σέντερ Κένεθ Φαρίντ. Πιο αναλυτικά είπε:

«Έχουμε μπροστά μας τη διπλή αγωνιστική, όπου θα αντιμετωπίσουμε δύο ομάδες με εντελώς διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Η Παρί είναι μια ομάδα που της αρέσει να τρέχει στο γήπεδο. Στην πραγματικότητα παίζει με τον ίδιο τρόπο όπως και πέρσι, με τους Ίφι και Ρόμπινσον να ηγούνται.

Επιτίθενται στα πρώτα δέκα δευτερόλεπτα, βρίσκουν σκορ στον αιφνιδιασμό και σουτάρουν γρήγορα. Είναι μια πολύ αθλητική ομάδα, που παίζει επιθετική άμυνα σε όλο το γήπεδο. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να περιορίσουμε τους αιφνιδιασμούς τους και, στην επίθεση, να δείξουμε την ικανότητά μας»

Αναφορικά με τον Κένεθ Φαρίντ και το αν είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ο Εργκίν Άταμαν ανέφερε: «Μόλις επιστρέψαμε από την προπόνηση. Ο Φαρίντ προπονήθηκε μαζί μας, ήταν ουσιαστικά η μοναδική ομαδική προπόνηση που κάναμε πριν από το ταξίδι. Ωστόσο, είναι πολύ έμπειρος παίκτης. Από την πρώτη στιγμή έδειξε πράγματα, είναι ενεργός, έχει αυτοπεποίθηση και είναι ακριβώς ο τύπος του παίκτη που μας έλειπε σε αυτή τη φάση.

Χωρίς καθαρό σέντερ είναι δύσκολο να παίξεις μπάσκετ, οπότε σίγουρα θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε χρόνο συμμετοχής, γύρω στα 15 με 20 λεπτά. Θα μοιραστεί τον χρόνο στη ρακέτα με τον Μήτογλου και τον Κουζέλογλου».

Και πρόσθεσε: «Στα τελευταία 3-4 παιχνίδια μας έλειψε ο… τερματοφύλακας. Ελπίζω ότι θα τον δούμε στο πρόσωπο του Φαρίντ. Ίσως έχουμε καλά νέα και με τον Χολμς, πιθανόν σε 1-2 εβδομάδες να επιστρέψει, το ίδιο και ο Γιούρτσεβεν. Θα το δούμε. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το στάτους των Χολμς και Γιούρτσεβεν πριν βγούμε στην αγορά για ακόμα έναν παίκτη».

Όσο για το αν είναι must win παιχνίδια, είπε: «Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το 2/2. Σίγουρα όμως πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά ματς. Για εμάς το πιο σημαντικό είναι να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι με την Παρί».