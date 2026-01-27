Παρί – Νιούκαστλ ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (28/01)
Παρί – Νιούκαστλ live stream στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.
Η τελευταία «στροφή» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μαγνητίζει όλα τα βλέμματα στο αποψινό πρόγραμμα αγώνων. Η κάτοχος του τίτλου Παρί θα αντιμετωπίσει τη μαχητική Νιούκαστλ σε μία σύγκρουση που αναμένεται… αιματηρή!
Ποιο κανάλι δείχνει Παρί εναντίον Νιούκαστλ;
Το Παρί – Νιούκαστλ live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 5HD.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|Παρί – Νιούκαστλ
|Τετάρτη 28 Ιανουαρίου- 22:00
|COSMOTE SPORT 5HD
Πώς θα δω Live Streaming το Παρί – Νιούκαστλ;
