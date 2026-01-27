Παρί – Νιούκαστλ ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (28/01)

Παρί – Νιούκαστλ live stream στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η τελευταία «στροφή» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μαγνητίζει όλα τα βλέμματα στο αποψινό πρόγραμμα αγώνων. Η κάτοχος του τίτλου Παρί θα αντιμετωπίσει τη μαχητική Νιούκαστλ σε μία σύγκρουση που αναμένεται… αιματηρή!

Ποιο κανάλι δείχνει Παρί εναντίον Νιούκαστλ;

Το Παρί – Νιούκαστλ live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 5HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παρί – Νιούκαστλ Τετάρτη 28 Ιανουαρίου- 22:00 COSMOTE SPORT 5HD

Πώς θα δω Live Streaming το Παρί – Νιούκαστλ;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Παρί – Νιούκαστλ καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).