ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (21/12)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός live stream στο πλαίσιο της 15ης «στροφής» της Stoiximan Super League.

Ένα απόλυτο ντέρμπι περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα αγώνων, αυτό ανάμεσα σε «Δικέφαλο του Βορρά» και «Πρασίνων». Μια κόντρα που δεν χάνεται, ό,τι πρέπει για να κλείσει το έτος στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ποιο κανάλι δείχνει ΠΑΟΚ εναντίον Παναθηναϊκός;

Το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου (19:30) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του NOVASPORTS PRIME.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Κυριακή 21 Δεκεμβρίου – 19:30 NOVASPORTS PRIME

Πώς θα δω Live Streaming το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός;

