ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (18/01)

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ live stream στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Μετά από το πλούσιο θέαμα που απολαύσαμε από το Κύπελλο στο πρόγραμμα αγώνων η δράση στο πρωτάθλημα επιστρέφει. Θεσσαλονικείς και Κρητικοί θα τα δώσουν όλα στην Τούμπα, με τη γηπεδούχο να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για νίκη.

Ποιο κανάλι δείχνει ΠΑΟΚ εναντίον ΟΦΗ;

Το ΠΑΟΚ – ΟΦΗ live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου (19:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του NOVASPORTS PRIME.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Κυριακή 18 Ιανουαρίου – 19:00 NOVASPORTS PRIME

Πώς θα δω Live Streaming το ΠΑΟΚ – ΟΦΗ;

