ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (18/01)
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ live stream στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.
Μετά από το πλούσιο θέαμα που απολαύσαμε από το Κύπελλο στο πρόγραμμα αγώνων η δράση στο πρωτάθλημα επιστρέφει. Θεσσαλονικείς και Κρητικοί θα τα δώσουν όλα στην Τούμπα, με τη γηπεδούχο να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για νίκη.
Ποιο κανάλι δείχνει ΠΑΟΚ εναντίον ΟΦΗ;
Το ΠΑΟΚ – ΟΦΗ live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου (19:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του NOVASPORTS PRIME.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
|Κυριακή 18 Ιανουαρίου– 19:00
|NOVASPORTS PRIME
Πώς θα δω Live Streaming το ΠΑΟΚ – ΟΦΗ;
Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το ΠΑΟΚ – ΟΦΗ καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).
|ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
|LIVE STREAMING
|Stoiximan Live
|
|Bet365 Live
|
|Novibet Live
|
|Pamestoixima.gr Live
|
|Fonbet Live
|
|Elabet Live
|