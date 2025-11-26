ΠΑΟΚ – Μπραν Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (27/11)

ΠΑΟΚ – Μπραν live stream στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Europa League.

Να τριτώσει τις νίκες του στη διοργάνωση θέλει ο ΠΑΟΚ. Μετά το 4-3 επί της Λιλ και το 4-0 επί της Γιουνγκ Μπόις πάει για το τρίτο σερί τρίποντο.

Σπουδαία η σύγκρουση στο πρόγραμμα αγώνων. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει τον πρώτο λόγο και απόψε κόντρα στους Νορβηγούς.

Ποιο κανάλι δείχνει ΠΑΟΚ εναντίον Μπραν;

Το ΠΑΟΚ – Μπραν live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου (19:45) και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 3HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΠΑΟΚ – Μπραν Πέμπτη 27 Νοεμβρίου – 19 :45 Cosmote Sport 3HD

Πώς θα δω Live Streaming το ΠΑΟΚ – Μπραν;

