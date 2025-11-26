ΠΑΟΚ – Μπραν Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (27/11)
ΠΑΟΚ – Μπραν live stream στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Europa League.
Να τριτώσει τις νίκες του στη διοργάνωση θέλει ο ΠΑΟΚ. Μετά το 4-3 επί της Λιλ και το 4-0 επί της Γιουνγκ Μπόις πάει για το τρίτο σερί τρίποντο.
Σπουδαία η σύγκρουση στο πρόγραμμα αγώνων. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει τον πρώτο λόγο και απόψε κόντρα στους Νορβηγούς.
Ποιο κανάλι δείχνει ΠΑΟΚ εναντίον Μπραν;
Το ΠΑΟΚ – Μπραν live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου (19:45) και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 3HD.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|ΠΑΟΚ – Μπραν
|Πέμπτη 27 Νοεμβρίου – 19:45
|Cosmote Sport 3HD
Πώς θα δω Live Streaming το ΠΑΟΚ – Μπραν;
Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το ΠΑΟΚ – Μπραν καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).
|ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
|LIVE STREAMING
|Novibet Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Bet365 Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Stoiximan Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Pamestoixima.gr Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Elabet Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Fonbet Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ