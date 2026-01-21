ΠΑΟΚ – Μπέτις Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (22/01)
ΠΑΟΚ – Μπέτις live stream στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στο UEFA Europa League.
Η τύχη του ΠΑΟΚ ήταν τέτοια που θα πρέπει να κλείσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις με Μπέτις και Λυών. Έτσι είναι, όμως, η Legue Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος. Απόψε κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση κόντρα στους Ισπανούς.
Ποιο κανάλι δείχνει ΠΑΟΚ εναντίον Μπέτις;
Το ΠΑΟΚ – Μπέτις live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου (19:45) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 3HD.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|ΠΑΟΚ – Μπέτις
|Πέμπτη 22 Ιανουαρίου- 19:45
|COSMOTE SPORT 3HD
Πώς θα δω Live Streaming το ΠΑΟΚ – Μπέτις;
