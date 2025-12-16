ΠΑΟΚ – Μαρκό Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (17/12)

ΠΑΟΚ – Μαρκό live stream στο πλαίσιο της 4ης «στροφής» της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

To πρόγραμμα αγώνων του Κυπέλλου φτάνει προς το τέλος και κλείνει με ενδιαφέροντα ματς των «μεγάλων». Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται τη μαχητική Μαρκό σε μία αναμέτρηση που υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί.

Ποιο κανάλι δείχνει ΠΑΟΚ εναντίον Μαρκό;

Το ΠΑΟΚ – Μαρκό live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου (20:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 1HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΠΑΟΚ – Μαρκό Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου – 20:00 COSMOTE SPORT 1HD

Πώς θα δω Live Streaming το ΠΑΟΚ – Μαρκό;

