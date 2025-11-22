ΠΑΟΚ – Κηφισιά Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (23/11)

ΠΑΟΚ – Κηφισιά live stream στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν τα κατάφερε κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι και τώρα καλείται να επιστρέψει στις νίκες με έναν πολύ δυνατό αντίπαλο.

Σπουδαία η σύγκρουση στο πρόγραμμα αγώνων, με την Κηφισιά να έχει αποδείξει πως βάζει εμπόδια σε οποιονδήποτε «μεγάλο».

Ποιο κανάλι δείχνει ΠΑΟΚ εναντίον Κηφισιά;

Το ΠΑΟΚ – Κηφισιά live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 23 Νοεμβρίου (19:00) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΠΑΟΚ – Κηφισιά Κυριακή 23 Νοεμβρίου – 19 :00 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το ΠΑΟΚ – Κηφισιά;

