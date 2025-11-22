ΠΑΟΚ – Κηφισιά Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (23/11)
ΠΑΟΚ – Κηφισιά live stream στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν τα κατάφερε κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι και τώρα καλείται να επιστρέψει στις νίκες με έναν πολύ δυνατό αντίπαλο.
Σπουδαία η σύγκρουση στο πρόγραμμα αγώνων, με την Κηφισιά να έχει αποδείξει πως βάζει εμπόδια σε οποιονδήποτε «μεγάλο».
Ποιο κανάλι δείχνει ΠΑΟΚ εναντίον Κηφισιά;
Το ΠΑΟΚ – Κηφισιά live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 23 Νοεμβρίου (19:00) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|ΠΑΟΚ – Κηφισιά
|Κυριακή 23 Νοεμβρίου – 19:00
|Novasports Prime
Πώς θα δω Live Streaming το ΠΑΟΚ – Κηφισιά;
Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το ΠΑΟΚ – Κηφισιά καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).
|ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
|LIVE STREAMING
|Novibet Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Bet365 Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Stoiximan Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Pamestoixima.gr Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Elabet Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Fonbet Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ