ΠΑΟΚ – Άρης Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (07/12)

ΠΑΟΚ – Άρης στο πλαίσιο της 13ης «στροφής» στο πρόγραμμα αγώνων της Stoiximan Super League.

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται ξανά μετά το ματς της Τετάρτης στο «Βικελίδης» για το Κύπελλο (1-1).

Ποιο κανάλι δείχνει ΠΑΟΚ εναντίον Άρης

Το ΠΑΟΚ – Άρης live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου (19:30) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του NOVASPORTS PRIME.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΠΑΟΚ – Άρης Κυριακή 7 Δεκεμβρίου – 19:30 NOVASPORTS PRIME

Πώς θα δω Live Streaming το ΠΑΟΚ – Άρης;

