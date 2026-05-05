ΠΑΟΚ, Άρης, ΑΕΚ: Πού θα πάει ο Τολιόπουλος το καλοκαίρι;

Έχει ζορίσει το πράγμα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ίσως τελικά να μη… χωράνε όλοι οι καλοί. Οι «πράσινοι» έχουν επιστρέψει εκεί που ανήκουν και το ρόστερ τους είναι ασφυκτικά γεμάτο σε ποιότητα.

Όσο καλός διαχειριστής προσωπικοτήτων κι αν είναι ο Εργκίν Αταμάν, θα ήταν αδύνατον να είναι όλοι οι παίκτες του ευχαριστημένοι. Και δεν είναι.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος ήδη σκέφτεται την επόμενή του ημέρα μακριά από τα «πράσινα».

Έχει πολύ πιο περιορισμένο ρόλο από αυτόν που θα ήθελε, αλλά και αρκετές ελκυστικές επιλογές για τη συνέχεια της καριέρας του.

Για την ακρίβεια, ο Έλληνας γκαρντ με το εξαιρετικό σουτ βρίσκεται στα ράνταρ και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και του Άρη, στον οποίο και αναδείχθηκε.

Οι τρεις ελληνικές ομάδες τον παρακολουθούν στενά και είναι έτοιμες να κινηθούν ταχύτατα, όταν πρέπει, για να μπορέσουν να τον κάνουν δικό τους.