Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (23/11)

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός live stream στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Η εποχή Μπενίτεθ έχει μπει για τα καλά στα «τριφύλλι» που θέλει να συνεχίσει την ανοδική του πορεία μετά τη νίκη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (2-1).

Σπουδαία σύγκρουση στο πρόγραμμα αγώνων και δύσκολη έδρα οι Σέρρες, ωστόσο οι «πράσινοι» έχουν τον πρώτο λόγο.

Ποιο κανάλι δείχνει Πανσερραϊκός εναντίον Παναθηναϊκός;

Το Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 23 Νοεμβρίου (17:00) και θα μεταδοθεί από το Novasports 2HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός Κυριακή 23 Νοεμβρίου – 17 :00 Novasports 2HD

Πώς θα δω Live Streaming το Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός;

