Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (23/11)
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός live stream στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.
Η εποχή Μπενίτεθ έχει μπει για τα καλά στα «τριφύλλι» που θέλει να συνεχίσει την ανοδική του πορεία μετά τη νίκη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (2-1).
Σπουδαία σύγκρουση στο πρόγραμμα αγώνων και δύσκολη έδρα οι Σέρρες, ωστόσο οι «πράσινοι» έχουν τον πρώτο λόγο.
Ποιο κανάλι δείχνει Πανσερραϊκός εναντίον Παναθηναϊκός;
Το Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 23 Νοεμβρίου (17:00) και θα μεταδοθεί από το Novasports 2HD.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός
|Κυριακή 23 Νοεμβρίου – 17:00
|Novasports 2HD
Πώς θα δω Live Streaming το Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός;
Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).
|ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
|LIVE STREAMING
|Novibet Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Bet365 Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Stoiximan Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Pamestoixima.gr Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Elabet Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Fonbet Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ