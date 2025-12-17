Παναθηναϊκός – Χάποελ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (18/12)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» φιλοξενήθηκαν στο κουπόνι ΟΠΑΠ από τη Φενέρ παίρνοντας ένα πολύ μεγάλο διπλό με 81-77.

Το «τριφύλλι» πραγματοποίησε μία πολύ δυνατή εκτός έδρας εμφάνιση, μην επιτρέποντας σε κανένα σημείο της αναμέτρησης στη Φενέρ να πάρει μεγάλη διαφορά στο σκορ και με μία φοβερή 4η περίοδο «καθάρισε» τη δουλειά στο πρόγραμμα αγώνων.

Μεγάλος διακριθέντας της αναμέτρησης ο Κέντρικ Ναν (25 π., 4 ασίστ, 4 κλεψ.), ενώ ξεχώρισαν με την απόδοσή τους οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (9 π., 5 ριμπ., 2 ασίστ), Κώστας Σλούκας (7 π., 3 ριμπ., 7 ασίστ, 2 κλεψ.) και Ντίνος Μήτογλου (7 π., 6 ριμπ., 1 ασίστ).

Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Χάποελ;

Το Παναθηναϊκός – Χάποελ live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παναθηναϊκός – Χάποελ Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου – 21:15 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Χάποελ;

