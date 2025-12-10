Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (11/12)

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν live stream στο πλαίσιο της 6ης «στροφής» του Γιουρόπα Λιγκ.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τους μαχητικούς Τσέχους με σκοπό την τέταρτη νίκη τους στη διοργάνωση.

Από τα καλύτερα που θα βρείτε στο πρόγραμμα αγώνων της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης αποτελεί αυτή η αναμέτρηση.

Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Βικτόρια Πλζεν;

Το Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 5HD καθώς και από την ελεύθερη τηλεόραση μέσω του ΑΝΤ1.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου – 22:00 COSMOTE SPORT 5HD – ΑΝΤ1

Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν;

