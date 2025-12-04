Παναθηναϊκός – Βαλένθια με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (05/12)

O Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί, αλλά ξέρει πως η Βαλένθια δεν είναι εύκολη αντίπαλος και ότι θα παλέψει για να κάνει την έκπληξη.

Κάθε ομάδα μετράει από 6 νίκες στις 12 έως τώρα μεταξύ τους μονομαχίες.

Ο Παναθηναϊκός θεωρείται ως το μεγάλο φαβορί της EuroLeague. Έχει ρεκόρ 9-4 και έχει πάρει φόρα. Μετράει τέσσερις νίκες στη σειρά στη διοργάνωση και επτά σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μοιάζει να έχει βρει τη συνταγή της επιτυχίας. Πριν από 10 μέρες επικράτησε με 91-65 εντός έδρας της Παρτίζαν. Κατά τη διάρκεια της διακοπής είχε κάποιες απουσίες, αλλά στο εσωτερικό του υπάρχει η πεποίθηση πως έχει τη δυνατότητα να παίξει μπάσκετ σε υψηλά στάνταρ και να φτάσει σε μία ακόμη νίκη.

Η Βαλένθια στέκεται στο 8-5. Έρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες και τρεις στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές. Παρά τις αλλαγές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, παραμένει πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Το πιο πρόσφατο παιχνίδι της ήταν με την Μπάγερν, της οποίας επιβλήθηκε εντός έδρας με 90-64.

Ο Παναθηναϊκός ποντάρει στη δύναμη της έδρας, του την εμπειρία του και την ποιότητά του. Μπορεί να έχουν προβλήματα οι Γκραντ (γκαρντ), Όσμαν (φόργουορντ) και Χολμς (σέντερ), αλλά έχει παίκτες για να κάνουν τη διαφορά. Η Βαλένθια, πάλι, ξέρει πως πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό της για να κάνει το «μπαμ».

Για το Παναθηναϊκός – Βαλένθια οι αποδόσεις έχουν σε πρώτο πλάνο τους πράσινους για να πάρουν τη νίκη. Ο άσος του Παναθηναϊκού προσφέρεται στο 1.27** και το διπλό της Βαλένθια ανέρχεται στο 3.95** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και το ενδεχόμενο της παράτασης.

Στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια το στοίχημα χάντικαπ -7,5 του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο 1.80**, ενώ το χάντικαπ +7,5 της Βαλένθια πάει στο 2.02**.

Στην κατηγορία νικητής Ευρωλίγκας φαίνεται και η διαφορά του στάτους των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός δίνεται στο 3.75** για να πάρει τον τίτλο, ενώ η Βαλένθια στέκεται στο 35.00 στην πλατφόρμα της Betsson.

