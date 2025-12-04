Παναθηναϊκός – Βαλένθια Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (05/12)

Παναθηναϊκός – Βαλένθια live stream στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

Παρασκευή με μπασκετικό… χρώμα και μια μεγάλη ματσάρα στο πρόγραμμα αγώνων, ανάμεσα σε «πράσινους» και «νυχτερίδες».

Τα καλά του θα βάλει ξανά το «Telekom Center Athens», με το «τριφύλλι» να θέλει να κάνει πέντε τις διαδοχικές νίκες του στη διοργάνωση.

Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Βαλένθια

Το Παναθηναϊκός – Βαλένθια live streaming θα λάβει χώρα την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου (21:15) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παναθηναϊκός – Βαλένθια Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου – 21 :15 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Βαλένθια;

