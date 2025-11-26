Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (27/11)
Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς live stream στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Europa League.
Να πετύχει την τρίτη του νίκη στη διοργάνωση θέλει το «τριφύλλι» και τη δεύτερη επί εποχής Μπενίτεθ.
Σπουδαία η σύγκρουση στο πρόγραμμα αγώνων. Παρά τις σημαντικές απουσίες που έχουν να διαχειριστούν οι «πράσινοι» θεωρούνται φαβορί απέναντι στους Αυστριακούς.
Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Στουρμ Γκρατς;
Το Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 4HD.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς
|Πέμπτη 27 Νοεμβρίου – 22:00
|Cosmote Sport 4HD
Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς;
