Παναθηναϊκός – Ρόμα ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (29/01)

Παναθηναϊκός – Ρόμα live stream στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.

Η ώρα των «πράσινων» στο αποψινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα αγώνων έφτασε. Άγχος για την πρόκριση δεν υπάρχει, όμως για λόγους πρεστίζ, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θέλει τη νίκη. Να θυμίσει στον κόσμο τις παλιές δόξες, όπως το 2010 σε αυτό το γήπεδο με την ίδια αντίπαλο.

Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Ρόμα;

Το Παναθηναϊκός – Ρόμα live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 3HD και από τον ΑΝΤ1.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παναθηναϊκός – Ρόμα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου- 22:00 COSMOTE SPORT 3HD – ΑΝΤ1

Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Ρόμα;

