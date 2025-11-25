ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Παναθηναϊκός – Παρτίζαν Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (25/11)

Παναθηναϊκός - Παρτίζαν Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (25/11)

O Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτίζαν στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα, μία εβδομάδα μετά την άνετη επικράτηση επί της Ντουμπάι BC (103-82) στο πρόγραμμα αγώνων.

Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν σοβαροί και πραγματοποίησαν μία   εξαιρετική εμφάνιση στο κουπόνι ΟΠΑΠ, παίρνοντας με σύμμαχο την κατάμεστη έδρα τους την 8η φετινή τους νίκη.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για το «τριφύλλι» οι Κέντρικ Ναν (22 π., 4 ριμπ., 4 ασίστ, 2 κλεψ.) και Τζέριαν Γκραντ (15 π., 3 ριμπ., 2 ασίστ, 1 κλεψ.), ενώ για μία ακόμα αγωνιστική εξαιρετική ήταν η παρουσία των Κένεθ Φαρίντ (9 π., 5 ριμπ., 4 ασίστ, 1 κλεψ., 4 μπλοκ) και Κώστα Σλούκα (15 π., 3 ριμπ., 5 ασίστ).

Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Παρτίζαν;

Το Παναθηναϊκός – Παρτίζαν live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 25 Νοεμβρίου (21:45) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ
Παναθηναϊκός – Παρτίζαν Τρίτη 25 Νοεμβρίου21:45 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Παρτίζαν;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Παναθηναϊκός – Παρτίζαν καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ LIVE STREAMING
Novibet Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Bet365 Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Stoiximan Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Pamestoixima.gr Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Elabet Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Fonbet Live ΔΕΣ ΕΔΩ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα