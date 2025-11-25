Παναθηναϊκός – Παρτίζαν Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (25/11)

O Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτίζαν στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα, μία εβδομάδα μετά την άνετη επικράτηση επί της Ντουμπάι BC (103-82) στο πρόγραμμα αγώνων.

Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν σοβαροί και πραγματοποίησαν μία εξαιρετική εμφάνιση στο κουπόνι ΟΠΑΠ, παίρνοντας με σύμμαχο την κατάμεστη έδρα τους την 8η φετινή τους νίκη.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για το «τριφύλλι» οι Κέντρικ Ναν (22 π., 4 ριμπ., 4 ασίστ, 2 κλεψ.) και Τζέριαν Γκραντ (15 π., 3 ριμπ., 2 ασίστ, 1 κλεψ.), ενώ για μία ακόμα αγωνιστική εξαιρετική ήταν η παρουσία των Κένεθ Φαρίντ (9 π., 5 ριμπ., 4 ασίστ, 1 κλεψ., 4 μπλοκ) και Κώστα Σλούκα (15 π., 3 ριμπ., 5 ασίστ).

Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Παρτίζαν;

Το Παναθηναϊκός – Παρτίζαν live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 25 Νοεμβρίου (21:45) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παναθηναϊκός – Παρτίζαν Τρίτη 25 Νοεμβρίου – 21:45 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Παρτίζαν;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Παναθηναϊκός – Παρτίζαν καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).