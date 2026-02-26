Παναθηναϊκός – Παρί Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (26/02)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν εντός έδρας την πρωτοπόρο Φενερμπαχτσέ, γνωρίζοντας την ήττα με buzzer beater (85-83).

Το περασμένο Σάββατο το «τριφύλλι» κατάφερε να αποδράσει από το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδος στην Κρήτη με το πολυπόθητο τρόπαιο, επικρατώντας άνετα του Ολυμπιακού στο κουπόνι με 79-68.

Προηγουμένως ο Παναθηναϊκός είχε αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά (101-71) και τον Ηρακλή στα ημιτελικά (91-61), παίρνοντας δύο άνετες νίκες. Ντεμπούτο έκανε και το νέο απόκτημα των «πρασίνων», Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβιτς, ο οποίος μάλιστα είχε κομβικό ρόλο στο πρόγραμμα αγώνων.

Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Παρί;

Το Παναθηναϊκός – Παρί live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Παναθηναϊκός – Παρί Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου – 21:15 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Παρί;

