Παναθηναϊκός – Παρί Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (26/02)
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν εντός έδρας την πρωτοπόρο Φενερμπαχτσέ, γνωρίζοντας την ήττα με buzzer beater (85-83).
Το περασμένο Σάββατο το «τριφύλλι» κατάφερε να αποδράσει από το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδος στην Κρήτη με το πολυπόθητο τρόπαιο, επικρατώντας άνετα του Ολυμπιακού στο κουπόνι με 79-68.
Προηγουμένως ο Παναθηναϊκός είχε αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά (101-71) και τον Ηρακλή στα ημιτελικά (91-61), παίρνοντας δύο άνετες νίκες. Ντεμπούτο έκανε και το νέο απόκτημα των «πρασίνων», Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβιτς, ο οποίος μάλιστα είχε κομβικό ρόλο στο πρόγραμμα αγώνων.
Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Παρί;
Το Παναθηναϊκός – Παρί live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
|ΑΓΩΝΑΣ⚽
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅
|ΚΑΝΑΛΙ📺
|Παναθηναϊκός – Παρί
|Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου – 21:15
|Novasports Prime
Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Παρί;
