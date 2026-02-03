Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (04/02)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ live stream στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Το απόλυτο ντέρμπι στο πρόγραμμα αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδας έφτασε! Σε μια σεζόν που οι «πράσινοι» χρωστάνε απαντήσεις θα αντιμετωπίσουν τους πανίσχυρους εορτάζοντες Θεσσαλονικείς. Στόχος να βρεθούν στον μεγάλο τελικό κόντρα σε Λεβαδειακό ή ΟΦΗ.

Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον ΠΑΟΚ;

Το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου (20:30) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 1HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Κυριακή 1 Φεβρουαρίου- 20:30 COSMOTE SPORT 1HD

Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ;

