Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στοίχημα: Ποδαρικό στο 2026 με σούπερ ειδικά στο ντέρμπι!🏀🔥

Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει το 2026 με καλύτερο τρόπο. Με μόλις λίγες ώρες να έχουν περάσει από την εκκίνηση του νέου έτους, η Euroleague έρχεται να μας σερβίρει ντέρμπι «αιωνίων».

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «πλαίσιο» της 19ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου, την Παρασκευή στις 21:15, στο παρκέ του «ΟΑΚΑ». Και τα προγνωστικά ευρωλίγκα ασφαλώς και παίρνουν «φωτιά», με σούπερ επιλογές.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ EUROLEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ EUROLEAGUE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3.50 4.25 6.50

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στοίχημα

Παρά τη δυσμενή για εκείνον παράδοση (πέντε διαδοχικές ήττες από τους Πειραιώτες εντός έδρας στην εν λόγω διοργάνωση), ο Παναθηναϊκός είναι το ακλόνητο φαβορί στο στοίχημα μπάσκετ. Ο άσος τοποθετείται στο 1.55, με το διπλό να ανέρχεται αρκετά πιο πάνω, στο 2.40. Δικαιολογημένα, βέβαια, πολλοί θα στραφείτε στα χάντικαπ, εκεί όπου υπάρχει σχεδόν απόλυτη ισορροπία στο line του 3,5.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -3,5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ +3,5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1.55 2.40 1.87 1.85

Πέρα όμως από τις επιλογές νικητή, το ενδιαφέρον στις στοιχηματικές στρέφεται και στους πόντους. Στο 165,5 το line, με τις επιμέρους αγορές της κάθε ομάδας να μην περνάνε απαρατήρητες.

OVER 165,5 UNDER 165,5 OVER 84,5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ OVER 81,5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1.87 1.85 1.95 1.92

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα

Στο κουπόνι μπάσκετ βέβαια, υπάρχουν και τρομερές ειδικές επιλογές, αλλά και bet builder. Εμείς συγκεντρώσαμε αυτές που ξεχωρίσαμε.

-1,5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ + UNDER 22,5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2.20

+3,5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ + OVER 79,5 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 39,5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ 3.10

OVER 87,5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2.42

NIKH ME 1-5 ΠΟΝΤΟΥΣ 2.75

ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15.00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός κανάλι

Τζάμπολ στις 21:15 Παρασκευή (2/1), με το πρόγραμμα tv του NovaSports Prime να είναι επιφορτισμένο με την κάλυψη του ντέρμπι.