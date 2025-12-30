ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στοίχημα: Ποδαρικό στο 2026 με σούπερ ειδικά στο ντέρμπι!🏀🔥

Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Euroleague στοίχημα αποδόσεις

Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει το 2026 με καλύτερο τρόπο. Με μόλις λίγες ώρες να έχουν περάσει από την εκκίνηση του νέου έτους, η Euroleague έρχεται να μας σερβίρει ντέρμπι «αιωνίων».

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «πλαίσιο» της 19ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου, την Παρασκευή στις 21:15, στο παρκέ του «ΟΑΚΑ». Και τα προγνωστικά ευρωλίγκα ασφαλώς και παίρνουν «φωτιά», με σούπερ επιλογές.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ EUROLEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ EUROLEAGUE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
3.50stoiximan
4.25pamestoixima
6.50novibet

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στοίχημα

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στοίχημα

Παρά τη δυσμενή για εκείνον παράδοση (πέντε διαδοχικές ήττες από τους Πειραιώτες εντός έδρας στην εν λόγω διοργάνωση), ο Παναθηναϊκός είναι το ακλόνητο φαβορί στο στοίχημα μπάσκετ. Ο άσος τοποθετείται στο 1.55, με το διπλό να ανέρχεται αρκετά πιο πάνω, στο 2.40. Δικαιολογημένα, βέβαια, πολλοί θα στραφείτε στα χάντικαπ, εκεί όπου υπάρχει σχεδόν απόλυτη ισορροπία στο line του 3,5.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -3,5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ +3,5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
1.55novibet
2.40stoiximan
1.87pamestoixima
1.85fonbet

Πέρα όμως από τις επιλογές νικητή, το ενδιαφέρον στις στοιχηματικές στρέφεται και στους πόντους. Στο 165,5 το line, με τις επιμέρους αγορές της κάθε ομάδας να μην περνάνε απαρατήρητες.

OVER 165,5 UNDER 165,5 OVER 84,5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ OVER 81,5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
1.87winmasters
1.85stoiximan
1.95novibet
1.92pamestoixima

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα

Στο κουπόνι μπάσκετ βέβαια, υπάρχουν και τρομερές ειδικές επιλογές, αλλά και bet builder. Εμείς συγκεντρώσαμε αυτές που ξεχωρίσαμε, ενώ εσείς με ένα κλικ στις παρακάτω αποδόσεις, μπορείτε να κάνετε τη δική σας περιήγηση, επιλέγοντας πάντα το αντίστοιχο promo code*🎁 για μεγιστοποίηση της εμπειρίας.

-1,5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ + UNDER 22,5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2.20bet365
+3,5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ + OVER 79,5 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 39,5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
3.10interwetten
OVER 87,5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
2.42stoiximan
NIKH ME 1-5 ΠΟΝΤΟΥΣ
2.75novibet
ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
15.00pamestoixima

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός κανάλι

Τζάμπολ στις 21:15 Παρασκευή (2/1), με το πρόγραμμα tv του NovaSports Prime να είναι επιφορτισμένο με την κάλυψη του ντέρμπι. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα συνδρομητικής, το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα παρόν στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!

