Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (02/01)
Οι δύο «αιώνιοι» διασταυρώνουν τα ξίφη τους για πρώτη φορά μέσα στο 2026, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα.
Την περασμένη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε από τη Ζαλγκίρις και κατάφερε μετά από μία αρκετά καλή εμφάνιση να αποδράσει από το Κάουνας με ένα πολύ μεγάλο διπλό στο πρόγραμμα αγώνων (92-85).
Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε στην Μπολόνια από τη Βίρτους και παρά το γεγονός ότι έκανε τα… εύκολα δύσκολα, κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη νίκη στο κουπόνι ΟΠΑΠ (97-94).
Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακός;
Το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός live streaming θα λάβει χώρα την Παρασκευή 02 Ιανουαρίου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
|Παρασκευή 02 Ιανουαρίου – 21:15
|Novasports Prime
