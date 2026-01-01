Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (02/01)

Οι δύο «αιώνιοι» διασταυρώνουν τα ξίφη τους για πρώτη φορά μέσα στο 2026, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα.

Την περασμένη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε από τη Ζαλγκίρις και κατάφερε μετά από μία αρκετά καλή εμφάνιση να αποδράσει από το Κάουνας με ένα πολύ μεγάλο διπλό στο πρόγραμμα αγώνων (92-85).

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε στην Μπολόνια από τη Βίρτους και παρά το γεγονός ότι έκανε τα… εύκολα δύσκολα, κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη νίκη στο κουπόνι ΟΠΑΠ (97-94).

Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακός;

Το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός live streaming θα λάβει χώρα την Παρασκευή 02 Ιανουαρίου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Παρασκευή 02 Ιανουαρίου – 21:15 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός;

