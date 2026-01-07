ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παναθηναϊκός – Μπολόνια Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (08/01)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» υποδέχθηκαν την Αρμάνι Μιλάνο, γνωρίζοντας βαριά και απρόσμενη ήττα στο πρόγραμμα αγώνων με 87-74.

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων στο κουπόνι ΟΠΑΠ και φανερά εξουθενωμένοι με αποτέλεσμα να «λυγίσουν» στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. Από τους λίγους διακριθέντες για τον Παναθηναϊκό ήταν οι Σλούκας (13 π., 3 ριμπ., 10 ασίστ, 2 κλεψ.), Χουάντσο (17 π., 7 ριμπ., 1 μπλοκ) και Χολμς (14 π., 6 ριμπ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Μπολόνια;

Το Παναθηναϊκός – Μπολόνια live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 08 Ιανουαρίου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ
Παναθηναϊκός – Μπολόνια Πέμπτη 08 Ιανουαρίου21:15 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Μπολόνια;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Παναθηναϊκός – Μπολόνια καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ LIVE STREAMING
Stoiximan Live
ΔΕΣ ΕΔΩstoiximan
Bet365 Live
ΔΕΣ ΕΔΩbet365
Novibet Live
ΔΕΣ ΕΔΩnovibet
Pamestoixima.gr Live
ΔΕΣ ΕΔΩpamestoixima
Fonbet Live
ΔΕΣ ΕΔΩfonbet
Elabet Live
ΔΕΣ ΕΔΩelabet

