Παναθηναϊκός – Μπολόνια Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (08/01)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» υποδέχθηκαν την Αρμάνι Μιλάνο, γνωρίζοντας βαριά και απρόσμενη ήττα στο πρόγραμμα αγώνων με 87-74.

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων στο κουπόνι ΟΠΑΠ και φανερά εξουθενωμένοι με αποτέλεσμα να «λυγίσουν» στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. Από τους λίγους διακριθέντες για τον Παναθηναϊκό ήταν οι Σλούκας (13 π., 3 ριμπ., 10 ασίστ, 2 κλεψ.), Χουάντσο (17 π., 7 ριμπ., 1 μπλοκ) και Χολμς (14 π., 6 ριμπ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Μπολόνια;

Το Παναθηναϊκός – Μπολόνια live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 08 Ιανουαρίου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παναθηναϊκός – Μπολόνια Πέμπτη 08 Ιανουαρίου – 21:15 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Μπολόνια;

