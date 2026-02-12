Παναθηναϊκός – Φενερμπαχτσέ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (13/02)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται της Φενερμπαχτσέ στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» φιλοξενήθηκαν στο Βελιγράδι από την «πληγωμένη» Παρτιζάν, γνωρίζοντας μία απρόσμενη ήττα στο κουπόνι με 78-62.

Το «τριφύλλι» παρουσιάστηκε κατώτερο των περιστάσεων, με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν να παραμένουν ανταγωνιστικοί στο πρόγραμμα αγώνων μόνο στην πρώτη περίοδο.

Μοναδικοί διακριθέντες από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού ήταν οι Τι Τζέι Σορτς (21 π., 4 ριμπ., 2 κλεψ.) και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (7 π., 8 ριμπ., 2 ασίστ, 1 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Φενερμπαχτσέ;

Το Παναθηναϊκός – Φενερμπαχτσέ live streaming θα λάβει χώρα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παναθηναϊκός – Φενερμπαχτσέ Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου – 21:15 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Φενερμπαχτσέ;

