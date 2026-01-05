Παναθηναϊκός – Αρμάνι Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (06/01)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» υποδέχθηκαν τον Ολυμπιακό στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, γνωρίζοντας την ήττα στο πρόγραμμα αγώνων με 87-82.

Παρά την ήττα του «τριφυλλιού» στο κουπόνι ΟΠΑΠ ξεχώρισε με μία ακόμα φοβερή εμφάνιση ο Κέντρικ Ναν, με τον Αμερικανό γκαρντ να μετράει σε 36’ λεπτά συμμετοχής 32 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα. Αξιόλογη εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι Γκραντ (7 π., 2 ριμπ., 2 ασίστ) και Οσμάν (13 π., 3 ριμπ., 2 ασίστ).

Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Αρμάνι;

Το Παναθηναϊκός – Αρμάνι live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 06 Ιανουαρίου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παναθηναϊκός – Αρμάνι Τρίτη 06 Ιανουαρίου – 21:15 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Παναθηναϊκός – Αρμάνι;

