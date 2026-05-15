Παναθηναϊκός 2027: Οι σίγουροι, οι φευγάτοι και οι αμφίβολοι!
Ο σοκαριστικός – πλην δίκαιος – αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από το Final Four της Euroleague έχει φέρει για τα καλά στο προσκήνιο την κουβέντα για την επόμενη μέρα της ομάδας. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς θα αποφασίσει να κινηθεί το «τριφύλλι», που σαφώς στοχεύει στην επιστροφή του στην κορυφή.
Για αυτό και αξίζει να δούμε τι παίζει με τους παίκτες στο ρόστερ του και τα συμβόλαιά τους. Φυσικά, υπάρχει ένας κορμός, η βάση αυτής της ομάδας, γεμάτος ποιότητα και εμπειρία. Αρκεί να πούμε πως οι Σλούκας, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ δεσμεύονται με συμβόλαιο μέχρι το 2027, ενώ οι Ναν, Λεσόρ, Γκραντ και Χέιζ-Ντέιβιτς έχουν συμβόλαιο μέχρι το 2028. Όχι κι άσχημα…
Στη ρακέτα ίσως υπάρχει ένα μικρό θέμα, αφού πίσω από τον Λεσόρ υπάρχει ο Φαρίντ, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι, ενώ αιφνίδια και… επεισοδιακά αποχώρησε ο Χολμς.
Το μεγαλύτερο ερωτηματικό, ωστόσο, έχει να κάνει, δίχως αμφιβολία, με τον Εργκίν Αταμάν και το αν θα παραμείνει στο τιμόνι του Παναθηναϊκού.
Αναλυτικά τα συμβόλαια του Παναθηναϊκού:
Γκαρντ
Τζέριαν Γκραντ 2028
Τι Τζέι Σορτς 2027
Βασίλης Τολιόπουλος 2028
Κώστας Σλούκας 2027
Κέντρικ Ναν 2028
Μάριους Γκριγκόνις 2027
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 2027 + 1
Φόργουορντ
Τζέντι Όσμαν 2027
Νίκος Ρογκαβόπουλος 2029
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 2027
Κωνσταντίνος Μήτογλου 2029
Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις 2028
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 2028
Ιωάννης Κουζέλογλου 2027
Σέντερ
Κένεθ Φαρίντ 2026
Ματίας Λεσόρ 2028