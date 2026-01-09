Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (10/01)
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ live stream στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Το καλύτερο πρωτάθλημα του γαλαξία – εντάξει ίσως υπερβάλλουμε – επιστρέφει στο πρόγραμμα αγώνων. Οι μαχητικοί Αγρινιώτες υποδέχονται τον «Δικέφαλο του Βορρά», με τους φιλοξενούμενους να θέλουν να συνεχίσουν στον δρόμο των επιτυχιών.
Ποιο κανάλι δείχνει Παναιτωλικός εναντίον ΠΑΟΚ;
Το Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ live streaming θα λάβει χώρα το Σάββατο 10 Ιανουαρίου (19:30) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 1HD.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
|Σάββατο 10 Ιανουαρίου– 19:30
|COSMOTE SPORT 1HD
Πώς θα δω Live Streaming το Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ;
