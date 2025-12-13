Παναιτωλικός – ΑΕΚ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (14/12)

Παναιτωλικός – ΑΕΚ live stream στο πλαίσιο της 14ης «στροφής» της Stoiximan Super League.

To πρόγραμμα αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος φτάνει προς το τέλος του για φέτος και τα ματς των «μεγάλων» αποκτούν τεράστιο ενδιαφέρον. Έτσι και απόψε με εκείνο των Αγρινιωτών και της Ένωσης.

Ποιο κανάλι δείχνει Παναιτωλικός εναντίον ΑΕΚ;

Το Παναιτωλικός – ΑΕΚ live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου (17:30) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 1HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Παναιτωλικός – ΑΕΚ Κυριακή 14 Δεκεμβρίου – 17:30 COSMOTE SPORT 1HD

Πώς θα δω Live Streaming το Παναιτωλικός – ΑΕΚ;

