Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζαλγκίρις στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα σε livestreaming* ζωντανά ΕΔΩ.

Ημερομηνία έναρξης: 12/11

Ώρα έναρξης: 21:15

Γήπεδο: ΣΕΦ

Live Streaming: ΕΔΩ

Κανάλι: NovaSports Prime

Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Live Streaming 12/11

Την περασμένη αγωνιστική οι Πειραιώτες αντιμετώπισαν εντός έδρας την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και πραγματοποιώντας μία εξαιρετική εμφάνιση αμυντικά πήραν τη νίκη με 80-71. Μάλιστα, η νίκη ήρθε παρά το γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονταν πίσω στο σκορ για σχεδόν 30 λεπτά.

Οι διαδοχικοί πόντοι του Σάσα Βεζένκοφ δεν ήταν αρκετοί για να κρατήσουν τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ, καθώς οι Σέρβοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των παικτών του κόουτς Μπαρτζώκα και πήραν προβάδισμα από νωρίς (7-9 στο 4′). Ο Τόμας Γουόκαπ είχε μπει ζεστός στο ματς. Σημειώνοντας γρήγορα 10 πόντους, όμως η Παρτιζάν βρήκε απάντηση με τον Ουάσινγκτον να είναι και αυτός σε πολύ καλό βράδυ.

Δείτε τον αγώνα ζωντανά εδώ

Το καλό «ερυθρόλευκο» ξεκίνημα στη 2η περίοδο πήγε στράφι, καθώς οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και πάλι τον τρόπο να πληγώσουν την άμυνα του Ολυμπιακού και τρέχοντας σερί 0-10, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να βρίσκει χώρο δράσης και να καρφώνει διαδοχικές μπάλες (31-35, 18′). Βέβαια, η είσοδος του Σακίλ ΜακΚίσικ έδωσε ενέργεια στον Ολυμπιακό, ο οποίος ανανεώνοντας συνεχόμενες κατοχές προσπέρασε εκ νέου (36-35, 19′).

Στο 2ο ημίχρονο οι Σέρβοι προσπάθησαν να χτυπήσουν στο τρανζίσιον βρίσκοντας και πάλι ρυθμό με αποτέλεσμα να περάσουν και πάλι μπροστά (43-49, 23′), ωστόσο οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ έδωσαν τις απαιτούμενες λύσεις. Το 3ο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Παρτιζάν να μένει στο +5 (53-58, 30′).

Τα διαδοχικά λάθη του Ολυμπιακού έδωσαν την ευκαιρία στην Παρτιζάν να αυξήσει κι άλλο τη διαφορά της (54-62, 32′), σε ένα διάστημα που οι Πειραιώτες δεν μπορούσαν να βρουν λύσεις στην επίθεση. Οι διαδοχικές άμυνες έφεραν ξανά τον Ολυμπιακό σε απόσταση ενός σουτ (60-62, 34′), αλλά οι κακές επιλογές συνεχίστηκαν.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ Live Streaming (12/11)

Σε εκείνο το σημείο μπήκε στην εξίσωση και πάλι ο Νιλικίνα, ο οποίος ήταν πολύ καλός και στις δύο μεριές του παρκέ, βάζοντας και πάλι τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Ένα μεγάλο σουτ του Γουόκαπ έφερε μετά από πολύ ώρα τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα σε θέση οδηγού (69-68, 37′), ενώ οι ΜακΚίσικ και Μιλουτίνοφ έφεραν τους γηπεδούχους στο +3 (74-71) στα τελευταία 68”. Ο Ουάσινγκτον έχασε την ευκαιρία να ξαναβάλει στο κόλπο την Παρτίζαν και ο Ολυμπιακός πέτυχε τελικά μία μεγάλη ανατροπή.

Κορυφαίοι από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού ήταν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ (8 π., 10 ριμπ., 3 ασίστ, 1 κλεψ., 1 μπλοκ), Τόμας Γουόκαπ (15π., 5 ριμπ., 4 ασίστ, 1 κλεψ.), Σάσα Βεζένκοφ (14 π., 4 ριμπ., 2 ασίστ) και Φρανκ Νιλικλινα (9 π., 5 ριμπ., 1 ασίστ, 1 κλεψ., 1 μπλοκ).

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μας και τους φιλάθλους. Είναι μια σημαντική νίκη. Κάθε νίκη είναι σημαντική, αλλά αυτή κυρίως γιατί δεν παίξαμε καλά. Ήμασταν βιαστικοί και δεν εκτελέσαμε καλά στην επίθεση. Στην άμυνα είχαμε ευκαιρίες να σταματήσουμε καταστάσεις αιφνιδιασμού και miss match και δεν το κάναμε.

Η Παρτίζαν έχει δύο τρόπος να επιτεθεί στο καλάθι, με τους χειριστές να πηγαίνουν προς το καλάθι και να σκοράρει με pull up, floater ή με δεύτερη επιλογή στην πρώτη αλλαγή να δώσει γρήγορα τη μπάλα, δεν ανταποκριθήκαμε, τους δώσαμε 28 πόντους από το ζωγραφιστό.

Δείτε τον αγώνα ζωντανά εδώ

Όταν συνειδητοποιήσαμε τι έπρεπε να κάνουμε στο 4ο δεκάλεπτο κυριαρχήσαμε και είχαμε επί μέρους σκορ 27-13. Σε αυτή την επιστροφή οι αμυντικοί μας, ο Γουόκαπ, ο Νιλικίνα, ο ΜακΚίσικ και ο Μιλουτίνοφ έδωσαν λύσεις. Περιμέναμε την αντίδραση της Παρτίζαν μετά από 4 ήττες.

Έχουν σπουδαίο προπονητή και εξαιρετικούς παίκτες αθλητικούς και ικανότητα στο 1 εναντίον 1. Στο τέλος κερδίσαμε, είμαστε χαρούμενοι. Προχωράμε για να βελτιωθούμε και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε», δήλωσε μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο κόουτς Μπαρτζώκας.

Olympiacos – Zalgiris Live Streaming

Όσον αφορά το Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις, ο Έλληνας τεχνικός μιλώντας στο πλαίσιο της Media Day αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στο σημερινό ματς, στη συμμετοχή του Κίναν Έβανς, αλλά και στους Μόουζες Ράιτ και Σίλβιαν Φρανσίσκο. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε:

«Δεν είχα σκοπό να τον χρησιμοποιήσω, πίστευα ότι πιο προοδευτικά που μπορούμε να πάμε είναι να παίξει το παιχνίδι την Κυριακή με Προμηθέα και την επόμενη εβδομάδα να παίξει Euroleague. Αλλά ατυχώς για εμάς ο Νιλικίνα έχει ένα θέμα στον οπίσθιο μηριαίο που γι’ αυτό και για αυτό δεν έπαιξε καθόλου μετά από το πρώτο διάστημα στο ματς στο πρωτάθλημα. Θα είναι έξω για αύριο οπότε ο Έβανς θα είναι στην 12άδα και ανάλογα το παιχνίδι θα χρησιμοποιηθεί ή όχι.

Σας είπα ότι γενικά είχα σκοπό να μην είναι αλλά λόγω ανάγκης θα είναι. Εννοείται ότι νιώθει ευχαριστημένος και χαρούμενος από το ντεμπούτο του. Δεν είναι πάντως ότι πατήσαμε ένα κουμπί, ακόμα χρειάζεται μία πρόοδος, το πώς παίζει, το πώς προπονείται, το πώς αποφεύγει άσχημα πράγματα. Είμαστε αισιόδοξοι, έχει κάνει καλή δουλειά και είναι ικανό μέλος της ομάδας» ανέφερε αρχικά για τον Έβανς.

Για το αν περίμενε την… έκρηξη του Ράιτ: «Ναι, 100%. Έχει μεγάλη επιθετική ικανότητα. Αν μείνει στο παιχνίδι 15-20 λεπτά θα έχει 15 πόντους χωρίς να καταλάβεις. Έχει καλή ισορροπία στο πώς εκτελεί. Χαιρόμαστε πολύ με την εξέλιξή του. Είναι ο βασικός σέντερ και σε εμάς δεν μπορούσε να το βρει αυτό. Είχε κάποια προβλήματα υγείας πέρσι που τον ταλαιπώρησαν. Όλοι εδώ πέρα τον αγαπάμε και έχουμε πολύ καλή σχέση μαζί του, χαιρόμαστε πολύ που έχει ένα περιβάλλον που παίζει καλά εκεί».

Δείτε τον αγώνα ζωντανά εδώ

Για Φρανσίσκο: «Έχει μεγάλη επίδραση, impact. Είναι ο βασικός playmaker, έχει εκτέλεση και δημιουργία, παίζει με μεγάλη ταχύτητα, με αυτοπεποίθηση. Πρέπει να αμυνθείς καλά απέναντί του, να είσαι συστηματικός και συνεπής. Ακόμα και αν βρει τις φάσεις, που θα τις βρει και σκοράρει, θα πρέπει να συνεχίσεις να εφαρμόζεις το πλάνο. Προφανώς στις μεγάλες νίκες που έκαναν είχε σημαντική επιρροή». Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ (κάνεις εγγραφή και μετά την πρώτη κατάθεση βλέπεις όλη την Ευρωλίγκα δωρεάν*).