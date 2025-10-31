Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα σε livestreaming* ζωντανά ΕΔΩ.

Ημερομηνία έναρξης: 31/10

Ώρα έναρξης: 21:15

Γήπεδο: ΣΕΦ

Κανάλι: NovaSports Prime

Ολυμπιακός – Χάποελ Live Streaming 31/10

Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν εντός έδρας τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, με αποτέλεσμα να γνωρίσουν τη 2η φετινή τους εντός έδρας ήττα με 92-87. Παρά τις αρκετές επιστροφές οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν μπόρεσαν να ματσάρουν την ενέργεια των Μονεγάσκων και έτσι, μοιραία, το ματς χάθηκε.

Για ένα ακόμη ματς η Μονακό μπήκε στο παρκέ με στόχο να απενεργοποιήσει τον Βεζένκοφ, έχοντας τον Μπλόσοκμγκεϊμ κολλημένο πάνω του και ο Ολυμπιακός δε βρήκε σκορ, μένοντας πίσω με 1-8 (3′). Η απάντηση των Πειραιωτών ήρθε μέσα από ένα σερί 8-0, με τους Ντόρσεϊ, Γουόκαπ και Νιλικίνα να φέρνουν το πρώτο «ερυθρόλευκο» προβάδισμα (17-16 στο 9′).

Με το πόδι στο γκάζι συνέχισαν και στη 2η περίοδο με τον Βεζένκοφ να αρχίζει να ζεσταίνεται, όμως ο Νέντοβιτς κρατούσε με τα καλάθια του κοντά τους Μονεγάσκους (24-20 στο 12′). H second unit του Ολυμπιακού παρουσιάστηκε στο ύψος των περιστάσεων, όμως η επιστροφή των Ντιάλο και Μπλόσομγκεϊμ έφερε ένα γρήγορο 0-7 της Μονακό (30-29 στο 16′), ενώ το ημίχρονο βρήκε τους Πειραιώες στο +1 (38-37).

Στο ξεκίνημα του 2ου μέρους ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μπήκε πολύ δυνατά, δίνοντας πολλές λύσεις και στα δύο κομμάτια του παρκέ, ωστόσο οι Τζέιμς και Οκόμπο βρήκαν μεγάλα σουτ, δίνοντας προβάδισμα 7 πόντων στους φιλοξενούμενους (54-61, στο 29′). Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έδειχναν ασταμάτητοι όμως ο εξαιρετικός Ντόρσεϊ ήταν εκεί για να κρατήσει ζωντανό τον Ολυμπιακό (60-64, 30′).

Το καλό ξεκίνημα του Χολ στην 4η περίοδο δεν μπόρεσε να φέρει τον Ολυμπιακό κοντά στο σκορ, καθώς οι Μονεγάσκοι βρήκαν μεγάλα σουτ φέρνοντας τη διαφορά στους 8 πόντους (68-76 στο 35’). Όταν μάλιστα ο Τζέιμς μπήκε ξανά στο παρκέ η… δουλειά έγινε ακόμα πιο δύσκολη, όμως ο Ντόρσεϊ δείχνοντας την προσωπική του ποιότητα κρατούσε κοντά τον Ολυμπιακό (84-86 στο 39′). Ο Φουρνιέ αστόχησε αλλά ο Ολυμπιακός είχε και άλλη ευκαιρία στα 30.7” με τη διαφορά στους τρεις, όμως ο Γουόρντ αστόχησε σε ελεύθερο σουτ και η Μονακό πήρε τη νίκη.

«Προφανώς ήταν ένα κακό παιχνίδι για εμάς. Είχαμε πολλές κακές αποφάσεις, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, σουτάραμε με πολύ φτωχό ποσοστό στο τρίποντο, και μερικά από αυτά τα σουτ ήταν πρακτικά ελεύθερα. Όταν ένα παιχνίδι πηγαίνει στους 90 πόντους και αφήνεις τον αντίπαλο να σκοράρει 92 στην έδρα σου, προφανώς τα πράγματα δεν πήγαν σωστά.

Αυτή είναι η EuroLeague, πρέπει να το ξεχάσουμε άμεσα. Σε δύο μέρες έχουμε νέο παιχνίδι και πρέπει να προετοιμαστούμε για τον αγώνα της Παρασκευής», δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης ο κόουτς Μπαρτζώκας, ενώ σε ερώτηση για το αν πειράχτηκε το μυαλό της ομάδας στο σημείο που έχασε τη διαφορά, απάντησε:

«Κάναμε μεγάλα αμυντικά λάθη τακτικής, πήραμε πολύ άσχημες αποφάσεις σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, όταν θα μπορούσε να γυρίσει το μομέντουμ, και η αλήθεια είναι ότι αρκετοί παίκτες μας έπαιξαν κάτω από το επίπεδο που έπρεπε. Η Μονακό πήρε αυτοπεποίθηση εκμεταλλευόμενη τα λάθη μας και εκτελώντας σωστά, και αυτό ήταν δικό μας λάθος.

Παίρνουμε κάποιες αποφάσεις με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά του αντιπάλου. Προφανώς, με βάση το αποτέλεσμα, αυτός που πάντα κρίνεται είναι ο προπονητής. Για παράδειγμα, γιατί δεν έβαλα τον Γουόρντ στην αρχική πεντάδα και τον Φουρνιέ στη δεύτερη. Πάντα προσπαθούσα να έχω δημιουργία και εκτέλεση μαζί. Το σκεπτικό ήταν αυτό. Η πεντάδα δεν θα είναι πάντα σταθερή, μπορεί να αλλάζει, μπορεί και να μην αλλάζει, και σε τελική ανάλυση νομίζω είχαμε αρκετές ευκαιρίες.

Ακόμα και όταν περάσαμε με οκτώ πόντους, γενικά δεν διαχειριστήκαμε την κατάσταση όπως έπρεπε. Τελειώνοντας το ματς, μπορείς να σκεφτείς τι θα μπορούσες να κάνεις καλύτερα. Άλλη ομάδα η Μπάγερν, άλλη η Μονακό, άλλος ο Ολυμπιακός πριν τρεις μέρες, άλλος σήμερα».

Όσον αφορά το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο Έλληνας τεχνικός μιλώντας στο πλαίσιο της Media Day αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να ανέβει επίπεδο, στις δυσκολίες που έχουν οι προπονήσεις λόγω του προγράμματος, αλλά και στον Κίναν Έβανς. Πιο συγκεκριμένα είπε:

«Προφανώς πρέπει να κάναμε step up ατομικό και ομαδικό. Κάναμε ένα video με τους παίκτες και είναι δουλειά μας να τους πείσουμε να κάνουν τα πράγματα που πρέπει.

Με βάση την εμπειρία που δεν είναι μεγάλη, είναι μικρή. Πράγματι συμβαίνει, δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση αμυντική. Κάνεις μία προπόνηση, δείχνεις ένα video και μετά είναι στη μεριά του παίκτη για να έχεις άμεση βελτίωση»

Στη συνέχεια είπε: «Προφανώς για εμένα είναι δύσκολο γιατί δεν το κατάφερα χθες. Οι παίκτες θέλουν να βάζουν καλάθια, αυτό τους κάνει χαρούμενους. Περισσεύει το επιθετικό ταλέντο, έχουν εκλείψει οι αμυντικοί στην EuroLeague. Η συνεισφορά των Φαλ και Παπανικολάου ήταν σημαντική. Δουλειά μας να το βρούμε και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα το βρούμε. Όλοι είναι θετικοί και όλοι πρέπει να ακολουθούν το πλάνο μου. Δεν έχουμε παίκτες που είναι αρνητές να ακολουθήσουν το πλάνο ή τι χρειάζεται η ομάδα».

Πρόσθεσε: «Μπορεί παίκτες να βάζουν 20-30 πόντους, αλλά αυτό θα το κάνουν μέσα από την ομάδα. Επίσης, θέλω από την ομάδα, μέσα από την ομάδα όχι από την κοινή γνώμη, να εκτιμάται ακόμη και ο παίκτης που κάνει δύο plays. Πιστεύω θα το καταφέρουμε, γιατί και πέρυσι αργήσαμε να το πετύχουμε. Είναι νωρίς ακόμη στη σεζόν για τους παίκτες και για τους προπονητές. Ομάδες σαν τη Μονακό, που έχει μεγάλο ταλέντο, έχει το ίδιο ρεκόρ με εμάς και η Ρεάλ χειρότερο.

Όσες λιγότερες απώλειες έχουμε τόσο καλύτερο θα είναι. Είμαστε έτσι και έτσι προς το καλό, θα μπορούσαμε να έχουμε μία λιγότερη απώλεια εντός έδρας. Με τη Μονακό το κάναμε ελάχιστα και δείξαμε στο video πόσες ευκαιρίες είχαμε και δεν το κάναμε. Θα γίνουμε ανυπόφοροι στους παίκτες για να το κάνουν»

Για την επιστροφή του Κίναν Έβανς: «Λογικά την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα πάει και θα τον βάλουμε στην ομάδα».

