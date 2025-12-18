Ολυμπιακός – Βιλερμπάν Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (19/12)

O Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξένησαν στο κουπόνι ΟΠΑΠ τη Βαλένθια γνωρίζοντας απρόσμενη ήττα με 99-92.

Οι παίκτες του κόουτς Μπαρτζώκα δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον τρελό ρυθμό των Ισπανών, παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν στο 3ο δεκάλεπτο να είναι μπροστά στο σκορ με διψήφια διαφορά.

Μοναδικοί διασωθέντες στο πρόγραμμα αγώνων οι Σάσα Βεζένκοφ (24 π., 8 ριμπ., 3 ασίστ, 1 κλεψ.), Νίκολα Μιλουτίνοφ (13 π., 8 ριμπ., 3 κλεψ., 3 μπλοκ) και Τόμας Γουόκαπ (13 π., 1 ριμπ., 8 ασίστ).

Ποιο κανάλι δείχνει Ολυμπιακός εναντίον Βιλερμπάν;

Το Ολυμπιακός – Βιλερμπάν live streaming θα λάβει χώρα την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Ολυμπιακός – Βιλερμπάν Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου – 21:15 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Ολυμπιακός – Βιλερμπάν;

