Ολυμπιακός – Παρτιζάν Live Streaming (07/11)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα σε livestreaming* ζωντανά ΕΔΩ.

Ημερομηνία έναρξης: 07/11

Ώρα έναρξης: 21:15

Γήπεδο: ΣΕΦ

Live Streaming: ΕΔΩ

Κανάλι: NovaSports Prime

Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχτηκαν την πρωτοπόρο Χάποελ και μετά από ένα σκληρό ματς, με πρωταγωνίστριες τις άμυνες, επικράτησαν με 62-58. Πέρα από τους Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ, οι παίκτες του κόουτς Μπαρτζώκα κινήθηκαν σε ρηχά νερά στο κομμάτι της επίθεσης, όμως με όπλο την τρομερή τους άμυνα στο 2ο ημίχρονο κυριάρχησαν.

Οι Ισραηλινοί μπήκαν πολύ καλά στην αναμέτρηση και πήραν γρήγορα ένα προβάδισμα 5 πόντων (5-10), ωστόσο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 2 διαδοχικά τρίποντα ήταν εκεί για να γύρει και πάλι την πλάστιγγα. Η Χάποελ αντέδρασε εκ νέου και με ένα σερί 0-9 έκλεισε το δεκάλεπτο στο 18-21.

Για αρκετή ώρα ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να φανεί απειλητικός, ωστόσο η πολύ καλή άμυνα όσων ήρθαν από τον πάγκο απέφερε καρπούς. Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι εξαιρετικός και με τον Εβάν Φουρνιέ να σπάει το άστοχο σερί του, οι Πειραιώτες κατάφεραν να ρίξουν τη διαφορά στο -4 (30-34 στο 18′).

Ίδια η εικόνα και στην επανάληψη με τον Ολυμπιακό να είναι άστοχος, αλλά να βρίσκει ενέργεια μέσω της πολύ καλής άμυνάς του. Ενδεικτικό ότι η Χάποελ στην 3η περίοδο σημείωσε μόλις 4 πόντους. Στο ίδιο διάστημα οι παίκτες του κόουτς Μπαρτζώκα ήταν και εκείνοι άστοχοι, σημειώνοντας 11 πόντους και κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +1 (44-43 στο 30′).

Με την ίδια ενέργεια συνέχισαν οι «ερυθρόλευκοι» και στην τελευταία περίοδο, γεγονός που υποχρέωσε τον Δημήτρη Ιτούδη να βάλει ταυτόχρονα στο παρκέ τους Μίσιτς, Τζόουνς και Μπράιαντ. Βέβαια, ούτε αυτό μπόρεσε να πληγώσει τον Ολυμπιακό, καθώς ο Άλεκ Πίτερς ήταν εκεί για να κρατάει μπροστά τους γηπεδούχους (55-52 στο 36′).

Στο ίδιο διάστημα βγήκε μπροστά και ο Σάσα Βεζένκοφ δίνοντας στους Πειραιώτες προβάδισμα 6 πόντων, αλλά ο ο Μίσιτς έφερε και πάλι το ματς στα ίσια (58-58 στο 39’). Ωστόσο, μία καλή επίθεση με σκόρερ τον Μιλουτίνοφ και δύο εξαιρετικές άμυνες του Γουόκαπ σφράγισαν τη νίκη.

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ήταν οι Μιλουτίνοφ (10 π., 13 ριμπ., 3 κλεψ.), Βεζένκοφ (14 π., 4 ριμπ., 1 ασίστ, 1 κλεψ.) και Ντόντα Χολ (6 π., 6 ριμπ.), ενώ άξιοι συμπαραστάτες ήταν οι Ντόρσεϊ (11 π., 3 ασίστ) και Γουόρντ (8 π., 4 ριμπ., 1 ασίστ).

«Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας για το sold out και την υποστήριξή τους. Ήταν πολύ σημαντική νίκη, ειδικά μετά την ήττα την Τετάρτη. Ατυχία μετά την ήττα για εμάς έπρεπε να παίξουμε απέναντι στην πρωτοπόρο που έχει πολύ επιθετικό ταλέντο, πραγματικά ταλαντούχα ομάδα. Οπότε σε ένα πολύ κακό επιθετικό παιχνίδι, κακά ποσοστά, 16 λάθη, κακές επιλογές, τελικά βασισμένοι στην άμυνα και το ριμπάουντ μας καταφέραμε να κερδίσουμε, κάτι σημαντικό για εμας.

Είπα στο ημίχρονο ότι δεν έχουμε λόγο για τόση πίεση, είναι ακόμα Οκτώβριος. Είναι μόνο η αρχή της χρονιάς και θα παίξουμε πολλά παιχνίδια απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους. Από την άλλη πρέπει να αναφέρω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι, με τα συνεχόμενα παιχνίδι χαλάει η ομορφιά του αθλήματος.

Είδαμε ταλαντούχες ομάδες να παίζουν πολύ κακό παιχνίδι. Δε μιλάω για το σκορ μόνο, το να έχεις τόσα αστεία λάθη και χαμένα λέι απ, έξι airball. Όπως και να ‘χει, κερδίσαμε, είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο κόουτς Μπαρτζώκας.

Όσον αφορά το Ολυμπιακός – Παρτιζάν, ο Έλληνας τεχνικός μιλώντας στο πλαίσιο της Media Day αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο σχετικά ευνοϊκό πρόγραμμα της ομάδας του, στους τομείς που πρέπει να βελτιωθεί ο Ολυμπιακός και στον Κίναν Έβανς. Πιο αναλυτικά δήλωσε:

Για το αν είναι ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για σερί νικών με τα εντός έδρας: «Κατά κάποιο τρόπο ναι, αλλά στην ουσία όχι. Έχουμε καλύτερο ρεκόρ εκτός έδρας. Τρεις νίκες σε τέσσερα ματς. Το καλό είναι ότι αποφεύγουμε το ταξίδι. Μια ομάδα συμπαγής όπου και να παίξει, θα είναι έτοιμη να παίξει. Περιμένουμε να παίξει καλύτερα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι με τη Ντουμπάι (η Παρτίζαν). Εμείς έχουμε κάποια θέματα με την προετοιμασία μας.

Μια μέρα απουσία ο Γουόρντ με αρρώστια. Χθες ο Φουρνιέ ήταν άρρωστος και δεν ήρθε. Δεν θα κάνει προπόνηση σήμερα. Ελπίζω ότι αύριο θα είναι στην αποστολή και ο Μιλουτίνοφ που ήταν άρρωστος, μου είπε ο γιατρός πως και αυτός θα κάνει προπόνηση σήμερα και θα είναι αύριο. Είμαι αισιόδοξος πως θα τα ξεπεράσουν και θα είναι στη διάθεση της ομάδας για να παλέψουμε το ματς.

Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε 4 προπονήσεις και να βελτιώσουμε την εκτέλεση μας. Να κάνουμε αποκατάσταση. Υπάρχει επιβάρυνση στους παίκτες. Θα ειμαστε έτοιμοι αύριο, πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες».

Για τους τομείς που απαιτείται βελτίωση: «Με τη Χάποελ είχαμε πολύ καλό αμυντικό παιχνίδι. Και οι παίκτες στην τακτική ήταν πολύ καλοί και η διάθεση που είχαν, η αυτοθυσία τους και η ενέργεια που είχαμε στην άμυνα. Το να παίξουμε καλύτερη άμυνα είναι ζητούμενο για εμας κατά τη διάρκεια της σεζόν. Θέλουμε να ειμαστε καλύτερα αμυντικά ομάδα. Έλειπαν ορισμένοι παίκτες που είναι καλοί αμυντικοί. Παρόλα αυτά αυτή τη στιγμή νιώθουμε πως είμαστε πιο συμπαγείς. Επιθετικά έχουμε ταλέντο, να ειμαστε συμπαγείς αμυντικά».

Για τον Έβανς: «Χάρηκα πολύ, έκανε δύο πολύ καλές προπονήσεις. Νιώθει καλά αλλά πρέπει να προσέχω τι λέω, όχι για να μην τον ματιάσω, αλλά είναι ιδιαίτερη περίπτωση μετά από τέτοια απουσία. Νομίζω θα ντεμπουτάρει στο ματς της Κυριακής.

Είναι μικρό δείγμα. Μια πρώτη αξιολόγηση πρέπει να γίνει μετά το τέλος του πρώτου γύρου. Είναι νωρίς τώρα. Οι τραυματισμοί επηρεάζουν τις αποδόσεις των ομάδων. Το Eurobasket έπαιξε ρόλο. Οι ομάδες χτίζονται μέσα στη χρονιά. Το μπάτζετ που είχε ο Ερυθρός Αστέρας ή η Χάποελ ή η Ζαλγκίρις που έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας της.

Οι ομάδες επενδύουν εκτός από χρήματα και σε γνώση. Σε καλές επιλογές παικτών. Αυτή είναι η Euroleague. Κάθε χρονιά υπάρχει ομάδα που κανείς δεν περιμένει όπως η Παρί πέρυσι. Αλλά κάθ χρόνο εμφανίζονται κι άλλες. Θα πρέπει να τις κρίνουμε σε βάθος χρόνου».