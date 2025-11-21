O Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρί στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα σε livestreaming* ζωντανά ΕΔΩ.

Ημερομηνία έναρξης: 21/11

Ώρα έναρξης: 21:15

Γήπεδο: ΣΕΦ

Live Streaming: ΕΔΩ

Κανάλι: NovaSports Prime

Ολυμπιακός – Παρί Live Streaming 21/11

Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν εκτός έδρας την Αρμάνι Μιλάνο και έπειτα από μία κακή εμφάνιση γνώρισαν την ήττα με 88-87. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσιάστηκαν κατώτερη των περιστάσεων και ήταν κάκιστοι για 35 λεπτά, μην μπορώντας να πάρουν τη νίκη απέναντι στους «λαβωμένους» από τις απουσίες Ιταλούς.

Στο ξεκίνημα του ματς οι Πειραιώτες δεν μπορούσαν ούτε να φανούν αποτελεσματικοί στην επίθεση, αλλά ούτε και να παίξουν τη γνωστή σκληρή τους άμυνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούν από νωρίς πίσω στο σκορ (14-7 στο 4’). Ένα τρίποντο του Φουρνιέ λειτούργησε ως αφύπνιση για τον Ολυμπιακό, όμως η αντιμετώπισή του στην άμυνα ήταν και πάλι πολύ κακή, με τους Ιταλούς να μετρούν 5/7 τρίποντα και να κλείνουν το δεκάλεπτο μπροστά με 27-21.

Δείτε τον αγώνα ζωντανά εδώ

Όσο ο Ολυμπιακός έμοιαζε χαμένος στο παρκέ, η Αρμάνι έβρισκε τους τρόπους να πληγώσει τον Ολυμπιακό συνεχίζοντας με μία διαφορά ασφαλείας (34-25, 14′). Η δεύτερη πεντάδα των Πειραιωτών δεν τα πήγε καλά, αλλά ούτε η επιστροφή των Γουόκαπ και Ντόρσεϊ δεν μπόρεσε να αλλάξει την κατάσταση. Ωστόσο, το -11 στο 17’ μετατράπηκε με ένα σερί 9-0 σε 44-43.

Βέβαια, η Αρμάνι συνεχίζοντας το κρεσέντο της έξω από τα 6.75 δεν άφησε τον Ολυμπιακό να πλησιάσει περισσότερο. Αντιθέτως, έχοντας τρέξει σερί 8-0 η διαφορά έφτασε και πάλι το +1 (58-47, 25′) και λίγο αργότερα στο +15 (65-50, 28′).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΡΙ Live Streaming (21/11)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προσπάθησε με προσωπικές του ενέργειες να ανεβάσει τον Ολυμπιακό (67-60 στο 32′), όμως και πάλι οι γηπεδούχοι βρήκαν τον τρόπο να επαναφέρουν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Η εξαιρετική εμφάνιση του Άλεκ Πίτερς επέτρεψε στους «ερυθρόλευκους» να ελπίζουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς η διαφορά έφτασε και στους 3 πόντους (83-80, 39′).

Ο Πίτερς σκόραρε για το 84-82 στα 45” αλλά ο Ντόρσεϊ χάθηκε στην άμυνα και ο Ολυμπιακός έψαχνε ανατροπή τεσσάρων πόντων σε 32”. Και πάλι ο Πίτερς σκόραρε για το 86-84 (στα 21.5”), ο Γκούντουριτς έβαλε 1/2 βολές (87-84 στα 13.9”), αλλά ο Βεζένκοφ αστόχησε σε ένα πολύ δύσκολο σουτ ισοφάρισης και η Αρμάνι πήρε τη νίκη.

Διακριθέντες από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού ήταν οι Πίτερς (27 π., 5 ριμπ.), Ντόρσεϊ (25 π., 4 ριμπ., 3 ασίστ) και Μιλουτίνοφ (9 π., 5 ριμπ., 2 ασίστ, 1 κλεψ., 2 μπλοκ). «Έπαιξαν πιο σκληρά από εμάς και αυτό έκανε τη διαφορά. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Ηταν από τις μέρες που δεν λειτούργησε τίποτα για εμάς. Έχουμε ματς την Κυριακή, όπως και την άλλη εβδομάδα. Πρέπει να συνεχίσουμε και να δουλέψουμε.

Το πρόβλημα ήταν ότι κάναμε μόλις δύο φάουλ στην αρχή. Μας έλειψε η σκληράδα που την είχε η Αρμάνι και χάσαμε το παιχνίδι. Πήραν αυτοπεποίθηση και μετά κυνηγούσαμε συνέχεια στο σκορ», δήλωσε μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Άλεκ Πίτερς.

Δείτε τον αγώνα ζωντανά εδώ

Από τη μεριά του ο κόουτς Μπαρτζώκας είπε: «Η αμυντική μας προσέγγιση και απόδοση ήταν πρόβλημα. Έβαλαν μεγάλα και δύσκολα σουτ. Όταν επιστρέφαμε κάναμε ένα αμυντικό λάθος. Αφήναμε ένα σουτ ελεύθερο. Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι αμυντικά για να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Όσον αφορά το Ολυμπιακός – Παρί, ο Έλληνας τεχνικός μιλώντας στο πλαίσιο της Media Day, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην απόκτηση γκαρντ, στο ματς με την Παρί, στους απόντες και στην κριτική που δέχεται ο Σάσα Βεζένκοφ. Πιο συγκεκριμένα είπε:

Για την απόκτηση γκαρντ: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να πούμε ότι ψάχνουμε 50% τρίποντο, 10 ασίστ. Αν υπήρχε θα το είχαν κάνει οι πρόεδροι ήδη. Εμείς ψάχνουμε έναν καλό παίκτη, να έχει το επίπεδο. Μακάρι να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους που έχουμε. Δε σημαίνει ότι έχει ξαναπαίξει απαραίτητα στην EuroLeague. Εάν ήταν στο χέρι μου θα είχα πάρει τώρα. Θα ήθελα να είχα πάρει έναν παίκτη, έχω κάνει 5-6 προτάσεις που για διάφορους λόγους δεν έγιναν.

Olympiacos – Zalgiris Live Streaming

Όχι γιατί δεν ήθελαν οι Πρόεδροι, δεν ήταν εφικτό. Δε θέλω να φορτώσω παίκτη την ομάδα. Θέλουμε έναν παίκτη, μόλις βρούμε έναν παίκτη που είναι κατάλληλος. Μας προτείνονται παίκτες, οι ατζέντηδες προτείνουν παίκτη, εσύ ασχολείσαι αλλά η ομάδα δεν τον δίνει. Μπλέκεις σε έναν φαύλο κύκλο. Δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να κάνουμε καλή επιλογή».

Για το ματς με την Παρί: «Δεν πρέπει να παρασυρθούμε από τον ρυθμό της Παρί γιατί αυτός ο ρυθμός όσο πιο γρήγορα πηγαίνουν στην επίθεση τόσο περισσότερες πιθανότητες σου δίνει και σένα να σκοράρεις. Μιλάμε για την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα, ο Ιφί είναι πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγκα παίζοντας μέσο όρο 21 λεπτά, παίρνει 19 προσπάθειες ανά παιχνίδι, αυτό είναι ενδεικτικό το πώς παίζει η ομάδα.

Γενικά είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να εκτελέσεις στην επίθεση με επιμονή, πρέπει να διαβάσουμε τι δίνουν και τι δεν δίνουν. Έχουμε εξηγήσει στους παίκτες τι είναι αυτό, προφανώς πρέπει να πάμε στα ριμπάουντ. Παίζουν πρέσινγκ σε όλο το γήπεδο και προφανώς δεν πρέπει να τους δώσεις τη μπάλα στα χέρια γιατί σε αναγκάζουν στο λάθος. Εμείς στα τελευταία παιχνίδια κάναμε αρκετά λάθη και πρέπει να έχουμε καλή εκτέλεση»

Για τους ΜακKίσικ και Γουόρντ: «Έχει πρόβλημα στον προσαγωγό από το παιχνίδι με το Μιλάνο, δεν έχει προπονηθεί με την ομάδα και έχει μείνει έξω. Ο Γουόρντ θα δοκιμάσει σήμερα, είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει, έχει πρόβλημα στο γαστροκνήμιο. Ο Νιλικίνα είναι μέσα».

Δείτε τον αγώνα ζωντανά εδώ

Για την κριτική σε Βεζένκοφ μετά το ματς στο Μιλάνο: «Το θέμα είναι από ακούγεται η κριτική. Μου είπαν ότι έχουν γίνει τουλάχιστον 5-6 εκπομπές στο διαδίκτυο για το τι έπρεπε να κάνουμε στην τελευταία επίθεση αν έπρεπε να πάρει την επίθεση ο Σάσα ή κάποιος άλλος.

Στη δημοκρατία που έχουμε είναι προφανές ότι έτσι πρέπει να γίνεται, ο καθένας πρέπει να εκφράζει τη γνώμη του. Είναι απόλυτα σεβαστό, τώρα αν αυτοί που κάνουν εκπομπές θεωρούν ότι ξέρουν καλύτερα από μένα, να μας πουν αν έχουν διδάξει πουθενά, τις συνθήκες, την ψυχολογία ή οτιδήποτε είναι και αυτό σεβαστό». Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ (κάνεις εγγραφή και μετά την πρώτη κατάθεση βλέπεις όλη την Ευρωλίγκα δωρεάν*).