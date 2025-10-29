Ολυμπιακός – Μονακό Live Streaming (29/10)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα σε livestreaming* ζωντανά ΕΔΩ.

Ημερομηνία έναρξης: 29/10

Ώρα έναρξης: 21:15

Γήπεδο: ΣΕΦ

Κανάλι: NovaSports Prime

Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν εκτός έδρας την Μπάγερν Μονάχου και πραγματοποιώντας μία αρκετά καλή εμφάνιση επικράτησαν με 96-71. Στα αξιοσημείωτα του ματς και η επιστροφή των Γουόκαπ, Φουρνιέ και ΜακΚίσικ, την ίδια ώρα που πλησιάζει και το ντεμπούτο του Κίναν Έβανς.

Όπως συμβαίνει σε όλες τις φετινές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν καυτός στο ξεκίνημα, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει το πρώτο προβάδισμα του αγώνα (9-13 στο 4′). Μάλιστα, χτυπώντας στο τρανζίσιον, οι Πειραιώτες πήραν καλό προβάδισμα με ο καλημέρα (13-21) με τον Γουόρντ να έχει μπει και αυτός στην εξίσωση.

Στο ίδιο μοτίβο και η 2η περίοδος, με τον Ολυμπιακό να εκμεταλλεύεται την αστοχία της Μπάγερν και να ανεβάζει τη διαφορά στο +19 (19-38)! Μία μικρή απάντηση των Γερμανών, έκοψαν λίγο τη φόρα των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα, ωστόσο ο Ολυμπιακός πήγε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου έχοντας προβάδισμα 18 πόντων (29-47).

Οι Βαυαροί ξεκίνησαν στο δεύτερο μέρος με διαδοχικά τρίποντα, ενώ κατάφεραν λίγο μετά τα μισά του δεκαλέπτου να ρίξουν τη διαφορά στους 14 πόντους (42-56 στο 26′). Σε εκείνο το σημείο βγήκε μπροστά ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έδωσε το έναυσμα για νέα «ερυθρόλευκη» επίθεση. Έτσι, η περίοδος έληξε στο +17 (52-69, 30′).

Η 4η περίοδος ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, όμως ένα γερμανικό ξέσπασμα έβαλε και πάλι την Μπάγερν στο ματς (60-73 στο 33′). Όταν όμως ο κόουτς Μπαρτζώκας έβαλε μαζί στο παρκέ τους Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ, το ματς έδειχνε και πάλι να έχει τελειώσει (67-82 στο 36′). Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Ντόντα Χολ, ο οποίος προσέφερε θέαμα με τα καλάθια του.

Από το ματς της Γερμανίας ξεχώρισαν οι Χολ (11 π., 8 ριμπ., 2 ασίστ, 1 κλεψ., 1 μπλοκ), Βεζένκοφ (18 π., 5 ριμπ., 1 ασίστ, 1 κλεψ., 1 μπλοκ), Ντόρσεϊ (19 π., 1 ριμπ., 2 ασίστ, 2 κλεψ.) και Γουόκαπ (7 π., 3 ριμπ., 8 ασίστ, 1 κλεψ.).

«Ήμασταν συμπαγείς και αμυντικά και επιθετικά. Σε αυτό το παιχνίδι είχαμε σχεδόν όλο το ρόστερ μας διαθέσιμο με εξαίρεση τον αρχηγό μας, τον Κώστα Παπανικολάου. Είχαμε καλή δημιουργία και υπομονή να μοιράσουμε τη μπάλα. Ήμασταν πολύ καλοί επιθετικά, σκοράραμε σχεδόν 100 πόντους. Ήμασταν όμως συμπαγείς και αμυντικά. Το σημαντικότερο όμως ήταν η υποστήριξη από τους φίλους μας. Ήταν φανταστικοί και νιώσαμε σαν να παίξαμε στο ΣΕΦ», δήλωσε αρχικά ο κόουτς Μπαρτζώκας και εν συνεχεία πρόσθεσε:

«Αυτή είναι η δουλειά, αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε. Να είμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Κάθε παίκτης, κάθε προπονητής και όποιος εργάζεται στην ομάδας μας. Η πρόοδός μας είναι πολύ σημαντική και πιστεύουμε στην ομάδα μας. Έχουμε έναν μεγάλο σύλλογο και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι».

Όσον αφορά το Ολυμπιακός – Μονακό, ο Έλληνας τεχνικός στο πλαίσιο της Media Day αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους Μονεγάσκους, στο κομμάτι των προπονήσεων, στην επιστροφή του Κίναν Έβανς, αλλά και στον Βασίλη Σπανούλη. Πιο συγκεκριμένα είπε:

Για τη Μονακό: «Κοιτάξτε, από τις πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες ομάδες της EuroLeague. Από τις πιο ισχυρές ομάδες, με μεγάλη εμπειρία, με παίκτες σαν τον Μίροτιτς, τον Νέντοβιτς, τον Τζέιμς, που έχουν μεγάλη εμπειρία από τη διοργάνωση και φυσικά ταλαντούχα ομάδα με αθλητικότητα. Νομίζω ότι η προσέγγιση μας πρέπει να είναι ότι δεν πρέπει να κοιτάμε το ρεκόρ μας, δεν πρέπει να κοιτάμε το τι θα κάνουμε στον πρώτο γύρο ή τι πρόγραμμα έχουμε μετά.

Πρέπει να κοιτάξουμε το παιχνίδι αυτό, να είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, να μείνουμε στο πλάνο μας και μπροστά στο κοινό μας να κερδίσουμε, κάτι που βέβαια δεν θα είναι καθόλου εύκολο, χρειάζεται καλή προσπάθεια, καλή απόδοση. Γενικά νιώθω αισιόδοξος γιατί η ομάδα μας με τις επιστροφές έχει γίνει πιο ισορροπημένη αυτή τη στιγμή, και όσον αφορά το χρόνο συμμετοχής και όσον αφορά το μοίρασμα των αρμοδιοτήτων μέχρι στο παιχνίδι. Οπότε στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε και να το δείξουμε αύριο στο παιχνίδι»

Για τις προπονήσεις: «Ξέρετε, οι προπονήσεις είναι είδος προς εξαφάνιση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γιατί, ξέρετε, γυρίσαμε παίζαμε Παρασκευή βράδυ, μετά παίξαμε Κυριακή πρωί, κάναμε μία προπόνηση στη Μύκονο, αλλά η οποία ήταν προπόνηση αποκατάστασης περισσότερο. Εχθές, μετά από δύο συνεχόμενα παιχνίδια, ήταν πάλι πιο πολύ ατομικές προπονήσεις και recovery προπόνηση.

Σήμερα έχουμε μία προπόνηση που δεν μπορώ να πιεστούμε πολύ γιατί παίζουμε αύριο και την Παρασκευή και την Κυριακή. Οπότε, τα παιχνίδια ίσως και του ελληνικού πρωταθλήματος όταν προσφέρονται αυτά αλλά και κάποιες ελάχιστες προπονήσεις όταν κάνουμε στις μονές εβδομάδες μπορεί να μας δώσουν καλύτερο αποτέλεσμα στην εκτέλεσή μας».

Για τον Κίναν Έβανς: «Αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά είναι ότι μπαίνει στο τελικό στάδιο της αποκατάστασής του, κάνει ατομικές και χθες έκανε με μεγάλη ένταση, σήμερα θα μπει και στην ομαδική προπόνηση και από κει και πέρα είναι θέμα πώς θα νιώσει και φυσικά πρέπει να βρει ρυθμό και να έρθει σε φόρμα για να παίξει τα παιχνίδια».

Για τις επιλογές του στη βασική πεντάδα: «Κοιτάξτε, η πεντάδα έχει σχέση με τη φόρμα του καθενός, με τα… με το πώς θέλουμε να είναι η πρώτη πεντάδα με βάση τον αντίπαλο και πώς θέλουμε να είναι και η δεύτερη πεντάδα γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι παραπάνω από 7-8 λεπτά είναι δύσκολο να παίξεις σε υψηλό επίπεδο στην EuroLeague, συνεχόμενα εννοώ, οπότε έχει σχέση πολλές φορές ή ακόμα και εμένα είναι σχέση και το δικό μου σκεπτικό είναι αυτή η πεντάδα είναι πολύ αποτελεσματική με βάση τους αριθμούς στα προηγούμενα παιχνίδια.

Εξαρτάται κάθε φορά από πολλά άλλα πράγματα δεν είναι NBA, διότι η πεντάδα είναι συγκεκριμένη κάθε φορά. Μπορεί να αλλάζει, μπορεί να μην αλλάζει. Αλλά δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο γιατί θα το αποφασίζω πριν από κάθε ματς αυτό».

Για το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσει τον Βασίλη Σπανούλη: «Ανταγωνιζόμαστε τη Μονάκο και μόνο έτσι το βλέπω, δεν μπορώ να το βλέπω αλλιώς. Είμαι προπονητής του Ολυμπιακού».