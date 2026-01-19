ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ολυμπιακός – Μακάμπι Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (20/01)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μακάμπι στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενήθηκαν από την Παρτζιάν, επικρατώντας με 104-66.

Οι Πειραιώτες έστησαν στο Βελιγράδι το δικό τους πάρτι, εκμεταλλεύτηκαν το κάκιστο μομέντουμ των Σέρβων και πήραν μία άνετη νίκη στο πρόγραμμα αγώνων χωρίς να σπαταλήσουν πολλές δυνάμεις.

Οι περισσότεροι παίκτες του Ολυμπιακού πραγματοποίησαν μία καλή εμφάνιση, ωστόσο αυτοί που ξεχώρισαν στο κουπόνι ΟΠΑΠ ήταν οι Βεζένκοφ (25 π., 7 ριμπ., 1 ασίστ), Γουόκαπ (12 π., 1 ριμπ., 7 ασίστ), Χολ (12 π., 7 ριμπ., 1 ασίστ, 2 κλεψ., 1 μπλοκ) και Πίτερς (12 π., 5 ριμπ., 1 ασίστ, 1 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Ολυμπιακός εναντίον Μακάμπι;

Το Ολυμπιακός – Μακάμπι live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 20 Ιανουαρίου (19:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports 4.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ
Ολυμπιακός – Μακάμπι Τρίτη 20 Ιανουαρίου19:15 Novasports 4

Πώς θα δω Live Streaming το Ολυμπιακός – Μακάμπι;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Ολυμπιακός – Μακάμπι καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ LIVE STREAMING
Stoiximan Live
Bet365 Live
Novibet Live
Pamestoixima.gr Live
Fonbet Live
Elabet Live

